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大學生協助教長者科技防疫 注重同理心與有效溝通

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學暑期「自主性計畫服務學習」課程學生教長輩線上掛號。圖／中山大學提供
中山大學暑期「自主性計畫服務學習」課程學生教長輩線上掛號。圖／中山大學提供

中山大學暑期開設「自主性計畫服務學習」課程，修課學生在各自家中、鄰里社區服務實作，協助長者學習運用科技工具，讓長者對防疫訊息、線上掛號、假消息查證、網路購物等數位資源都能快速上手，促進社區整合與提升長者的智慧健康生活，進入數位防疫。

「服務學習課程連結了大學生的社會責任。」中山大學博雅教育中心「自主性計畫服務學習」授課教授唐文慧表示，課程讓擅長數位科技能力的大學生，在暑期回到家中及社區時，協助長者使用數位工具。在服務實作前，也透過經驗分享、線上討論，讓學生具備知能。學生也學習到與長者溝通的能力與技巧，並進一步理解長者的需求。

有學生教長者用Line查證假消息，有人幫助阿公用平板切換頻道看新聞，也有人介紹鄰居叔叔運動休閒軟體，可以與家人一起運動。在服務實作中，學生剛開始與長輩互動時，往往會因為台語不流利，以及不了解而產生溝通上的困難。師生認為服務的開端應該是要先溝通，才能清楚明白長輩的需求，建立良好的關係及互動後，就能發現需求、找到服務的切入點，換位思考才能有效服務。

中山大學財管系學生洪儷芸說，爺爺常出門釣魚，因此掌握即時天氣狀況十分重要，她便教爺爺如何查詢未來天氣。其實長輩們並不是對數位工具不感興趣，而是怕自己學不會，或是一直詢問時會給孩子帶來困擾，但其實仍抱有好奇心，她透過此次課程互動，更加珍惜與長輩相處的時間。

政經系學生賀芊芊反省自己剛開始教長輩時，會不經意地表現出不耐煩，經過不斷調整心態、服務內容與模式，才得以成長。她嘗試以長者的角度，去面對他們所遇到的困難、理解想法，並調整自己說話的方式，此次最大的收穫便是「與人做有效的溝通」及「同理心」。

中山大學 大學生

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