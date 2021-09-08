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大專開學指引嚴格 多校一律實施遠距教學到10月

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部公告110學年大專開學防疫指引，若要採實體課程或活動，要維持室內80人以下、室外300人以下、保持社交距離等條件。本報資料照片
教育部公告110學年大專開學防疫指引，若要採實體課程或活動，要維持室內80人以下、室外300人以下、保持社交距離等條件。本報資料照片

大專校院9月13日起陸續開學，教育部昨公告開學防疫指引，有些學校憂疫情嚴峻、指引窒礙難行，決定開學後的兩周全面遠距教學，讓師生適應；多數學校宣布落實雜揉線上與實體的「混成教學」；幾無學校延後開學，否則期末考將撞上明年農曆新年。

國內約120萬名大專校院學生，根據防疫指引，學校如要採實體授課，應符合室內維持安全社交距離（2.25平方米／人）且人數上限80人；採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制；上課時師生應全程戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食；教室應保持通風良好及定時清消，否則要改採線上教學。

中興大學、台灣大學、政治大學等校宣布開學後先採遠距，10月起再恢復為實體課。成大教務長王育民說，成大9月15日展開線上教學演練，請講師分析臉書直播利弊、指導如何使用視訊會議室等，提升教師教學技能。校內理工科系多，另規畫一系列「線上實驗課」素材以備不時之需。

台灣大學教務長丁詩同指出，台大22日開學，學生從各地移動入校，前兩周將先以遠距教學為主，室內80人以上大班課程則一律移師線上，預估全校三分之二課程都是遠距。副教務長詹魁元說，校方預計每周開一次會，按疫情情況及時調整。和台大同屬台灣大學系統的台灣師範大學、台灣科技大學也預計循此方向規畫。

陽明交通大學則宣部採雜揉線上與實體教學的「混成教學」，線上授課比率約占三到八成不等。副教務長陳永昇說，全校遍布5縣市、9校區，各門課程都採混成教學，80以上大班課一律遠距，其餘得以實體上課為主，但一定要提供居家學習方案。

台灣學生聯合會高教委員會主委黃彥誠說，遠距教學影響人文社會科系的課堂互動效果，學生常關著麥克風，不太願意發表想法，發言者也覺得自己「像對著空氣講話」；理工科系則有實驗、實作課，不利遠距教學。

台大、台師大、清華大學也添購快篩試劑促進學生健康，優先給新生和住宿生使用，採自願採檢。陽明交大則獲校友贊助，在校內設自我篩檢亭，開放師生在校快篩。

遠距教學 台大 科系

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