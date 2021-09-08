聯電董事長洪嘉聰 獲頒清華大學名譽工學博士

清華大學今頒授聯華電子董事長洪嘉聰名譽工學博士，表彰這位傑出卻低調的企業家對台灣產業及社會的貢獻。洪嘉聰說，這項成就不只是個人榮譽，也是清大對聯電長久以來耕耘半導體產業的肯定，他以成為清大人為榮，未來將持續深化雙方合作，期盼成為產學合作的最佳範例。

洪嘉聰首先感謝去年離世的清大前校長劉炯朗推薦他為名譽博士，並表示劉炯朗自2006年起擔任聯電獨立董事，對公司發展給予許多指導，在聯電策略轉型的過程中提供關鍵性支持。

洪嘉聰說，聯電走過半導體產業崛起而帶動經濟升級的歷程，並從IDM轉型晶圓代工、由小公司成長為國際型企業。聯電1985年剛上市時的股本是8億元，市值則是11億元；而今日聯電市值來到了8千多億元，是當時的7百多倍。

在他服務的30年間，看見聯電與清大建立良好合作關係，在研發、智能製造領域多有交流，目前公司董事會9名成員中，就有2席為清大教授，公司副總經理以上的高階主管也有5人是清大畢業的優秀校友，相信未來能在各方面有更多合作。

清大校長賀陳弘表示，清大人一向「行勝於言」，這樣的精神也在洪嘉聰身上充分體現。他有卓越的經營表現，帶領聯電成為世界級的企業，但外界卻少見所言，人格特質正如代表清華的梅花，色澤形貌並不搶眼，卻有疏影橫斜、暗香浮動的獨特氣質。洪嘉聰不僅氣質與清華人相近，認同清大價值，長期也默默支持學校多項發展，是志同道合的伙伴。

科技部前部長徐爵民說，認識洪嘉聰的人都知道他話不多，今天致詞甚至是眾貴賓裡最短的，他也用西班牙文的「愛不囉嗦」來形容洪嘉聰總是開會不囉嗦，想到就去做，常奉獻公益，不只在疫情期間捐贈防疫物資給醫療機構、捐款購買疫苗，長期以來也贊助學校獎學金、支持年輕學者企業管理研究、生態保育，也照顧弱勢家庭學童。

洪嘉聰此次獲頒名譽博士是由清大電資學院推薦。洪嘉聰現任聯華電子董事長暨策略長，同時也是多家公司的董事，1991年加入聯電後，從財務部經理、資深副總一路晉升財務長，2008年出任聯電董事長。清大指出，洪嘉聰近年帶領聯電調整經營策略，轉型成為專注特殊技術的領先者，並從強化財務結構，擴充具成本競爭力產能及調整產品組合著手，在策略定位、技術、產能、良率、獲利與永續經營各方面都有亮眼的表現。

洪嘉聰是清大自1996年後頒授的第40位名譽博士。清華名譽博士包括諾貝爾物理獎得主楊振寧、中研院前院長李遠哲、台積電前董事長張忠謀、奧運田徑選手「飛躍羚羊」紀政、國際知名動物保育人士珍古德、央行前總裁彭淮南等人。 校長賀陳弘（左）頒授洪嘉聰（右）清大永久校友證。圖／清大提供

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