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泰晤士世界大學排名 長庚科大獲全國私立科大第2

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
2022英國泰晤士高等教育最佳大學排名出爐，長庚科技大學今年獲得前1000名的成績，獲評為全國私立科大第二名。圖/長庚科技大學提供
2022英國泰晤士高等教育最佳大學排名出爐，長庚科技大學今年獲得前1000名的成績，獲評為全國私立科大第二名。圖/長庚科技大學提供

2022英國泰晤士(THE)高等教育最佳大學排名出爐，台灣本次共有40所學校入榜，長庚科技大學今年首次參加就獲得前1000名的成績，獲評為全國私立科大第二名，成績超越許多國立大學。校方表示，這樣的成績實屬難得，且在「教學」、「研究」、「論文引用」、「國際化」及「新創收入」5大面向的表現都相當亮眼。

長庚科技大學校長樓迎統表示，學校鼓勵老師投入學術研究，成立了「慢性疾病暨健康促進研究中心」、「臨床技能中心」、「高齡暨長期照護研究中心」、「食品暨化妝品安全研究中心」、「中草藥研究中心」5大研究中心，強化研究力道，並積極培育優秀護理人才。

樓迎統表示，新冠肺炎疫情、人口老化深化，預告醫學將是全球產業發展的趨勢，長庚科大與台塑企業、長庚醫療體系等機構進行長期建教合作，能在疫情期間為國家貢獻一己之力。

校方表示，為了強化學生的職場競爭力，與高科技廠商共同開發臨床情境模擬教材及數位課程，積極輔導學生專業考照準備與就業接軌，以因應時代演變下對醫護人才、長照人才的大量人力缺口。

長庚 疫情 新冠肺炎

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