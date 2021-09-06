全國羽球排名賽 后綜高中趙亭妤女單第二名升全國甲組

來自羽球甲組的榮耀，台中市后綜高中高三體育班趙亭妤，上周五在全國第二次羽球排名賽大放異彩，榮獲女單第二名，晉升全國甲組，全校師生為她喝采。

后綜高中今天表示，晉升甲組的資格並不容易，必須在一年只有兩次的全國羽球排名賽、並不分年齡層單淘汰賽事中，獲得單打前四名、雙打前三名下才能晉升甲組。

趙亭妤從小對羽球就有濃厚的興趣，國中到台中市傳統羽球學校豐原國中就讀及訓練，在國中階段羽球教練劉佳城細心栽培下，競賽成績在國二時突飛猛進，維持在全國前8名。

進入后綜高中後，她一開始因為環境的不熟悉、不適應，各方面的表現皆難有突破，因為校長王裕德對后綜高中運動團隊的支持與協助，和班導師王淑婷的指導與關心，更有國立台灣體育運動大學黃銘祥教授對她寄予厚望、安排她到台體大與大學生進行實戰對練， 趙亭妤慢慢步入正軌，學業或競賽上，成績開始有所突破。

后綜高中表示，趙亭妤在校內課業上，每學期都能維持在班上前三名，校外的競賽成績上，更在110年8月選上世界青少年國手以及我國潛優選手，接著又在9月全國羽球第二次排名賽總計1959人下，擊敗各年齡層羽球好手，晉升甲組。

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