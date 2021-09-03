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韓國WiC世界創新發明大賽 大葉大學拿下2金1銀

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學工學院李清華院長(中)帶領學生研發廢車用鋰鐵電池回收技術，獲韓國發明大賽金牌。 圖／大葉大學提供
大葉大學工學院李清華院長(中)帶領學生研發廢車用鋰鐵電池回收技術，獲韓國發明大賽金牌。 圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學工學院師生參加今年韓國線上評選的WiC世界創新發明大賽，拿下2金1銀佳績，工學院院長李清華說，金牌作品「廢車用鋰鐵電池之再生」不但可避免廢棄鋰電池造成的環境汙染問題，更可回收鋰電池內的有價金屬，讓資源再生，達到循環經濟的效果，相關技術也已提出專利申請。

大葉大學代理校長顏鴻森說，大葉大學鼓勵學生發揮創意，將所學應用於實務，在老師帶領實作中，與世界各國好手競技，可拿下2金1銀佳績可說相當亮眼。

工學院院長李清華指導環境工程學系碩士生盧冠燊、大四生黃于睿發明的「廢車用鋰鐵電池之再生」拿下金牌，李清華說，這是運用相對環保的濕法冶金方式，回收鋰鐵電池的有價金屬，包含前處理、浸漬溶蝕、分離純化等步驟，回收產品有銅置換產品與鋰晶析產品。

李清華說，因應綠能趨勢，電動車越來越普及，但也衍生出新興廢棄物電動車電池，鋰電池含有鋰、銅、鋁、鐵等有價金屬，做好回收工作不僅友善環境，也能讓有價金屬再利用，他從2019年開始執行科技部三年期計畫「廢車用鋰電池資源回收之研究」，這項發明就是成果之一，有助於建立本土化的廢車用鋰電池最佳資源回收流程。

另一項金牌作品則是電機工程系教授黃俊杰指導學生吳郁琦、徐偉程研發的「PEDOT:PSS-AgNWs 複合式導電薄膜於高性能電致變色元件開發」，運用鍍膜技術製作透明導電薄膜，改善傳統薄膜的著色問題，可用於智慧節能窗、汽車隔光隔熱玻璃及軟性穿戴式產品，更具有低成本、降低能源消耗等優勢。

消防學程助理教授周中祺帶領博士生上官莒中、大四生江昊宸研發的銀牌作品「住宅安全警示系統」，則能透過智慧監測提出災害警報，透過偵測系統數值可了解現場濃煙程度，並以無線傳輸方式發送警報通知與即時影像畫面給管理者，可以有效管理平時無人的建築以及古蹟歷史建築物，也可降低火災誤報機率，此項發明也已提出專利申請。

彰化縣大葉大學工學院師生參加今年韓國線上評選的WiC世界創新發明大賽，拿下2金1銀佳績。圖／大葉大學提供
彰化縣大葉大學工學院師生參加今年韓國線上評選的WiC世界創新發明大賽，拿下2金1銀佳績。圖／大葉大學提供
大葉大學消防學程周中祺老師(左)指導學生開發住宅安全警示系統，獲韓國發明大賽銀牌。圖／大葉大學提供
大葉大學消防學程周中祺老師(左)指導學生開發住宅安全警示系統，獲韓國發明大賽銀牌。圖／大葉大學提供
大葉大學電機系黃俊杰教授（中)指導學生運用鍍膜技術製作透明導電薄膜，低電壓可切換變色，拿下韓國發明大賽金牌。圖／大葉大學提供
大葉大學電機系黃俊杰教授（中)指導學生運用鍍膜技術製作透明導電薄膜，低電壓可切換變色，拿下韓國發明大賽金牌。圖／大葉大學提供

金牌 大葉大學 歷史建築

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