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避中秋群聚 元智大學開學先遠距教學2周
桃園市元智大學今天宣布，因大學許多師生尚未施打疫苗，境外生入境時間不一，並避開中秋節連假，民眾大範圍移動可能引發群聚感染風險，因此9月22日開學至10月5日將先遠距教學2周，今年大一新生暑期英語營也將停辦，新生訓練採線上影片宣導。10月6日起，室內授課人數依照指揮中心規定調整並恢復實體授課。
元智大學表示，自9月22日至10月5日，全體師生不到校上課，採遠距教學方式授課兩周。如有無法遠距教學的特定課程，例如使用特殊軟體、實驗課或設計課程等，為顧及防疫考量及授課學習品質，將調整課程內容與方式，請授課老師依原排課時段準時上線，並依各周教學單元進度授課，直播或錄播操作相關實習設備，並將過程拍攝成教學影片上網供學生重複觀看演練；亦可透過線上直播接受學生及時提問、要求繳交單元的作業等。
另外，校方要求授課老師在每堂課期間應確實掌握並記錄學生線上出席及參與狀況，並與學生保持互動，及時回應學生問題，且提醒同學應在住處進行線上課程，減少出入公共場所。
元智大學表示，110學年大一新生暑期英語營停辦，此一學分課程將安排於大三選修主題式英文，讓學生延續學習英文至大三；新生訓練採線上參閱宣導影片，因應前兩周實施遠距教學，大一新生健檢延後、新舊生原訂9月20至21入日住宿舍時間拉長至10月5日，學生用餐區的隔板也會加強清潔。
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