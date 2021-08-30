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全國亮點研發平台 台大團隊奪特優抱30萬元獎金

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
研發平台特優獎，左起台大材料系博士後研究鍾采甫、特聘教授楊哲人、國研院院長吳光鐘、儀科中心主任楊燿州一。圖／國研院提供
研發平台特優獎，左起台大材料系博士後研究鍾采甫、特聘教授楊哲人、國研院院長吳光鐘、儀科中心主任楊燿州一。圖／國研院提供

研發平台是科學研究重要推手，國家實驗研究院今年首度徵選「研發服務平台亮點成果獎」，台灣大學材料系特聘教授楊哲人帶領的團隊應用國研院儀科中心的「次埃解析度（sub-Å） 原子結構研究與應用」研發服務平台，獲今年特優獎，抱走獎金30萬元。

國研院指出，特優團隊由楊哲人帶領，整合台大、清華大學、陽明交通大學、中山大學、中興大學、日本京都工業大學、宜特科技股份有限公司及美商EA Fischione Instruments團隊，他們將儀科中心的平台用於材料相變態、先進半導體元件、二維材料及三維原子結構分析技術，開創研發新成果。

國研院儀科中心描述，「次埃解析度原子結構研究與應用」研發服務平台配備「原子解析度像差修正掃描穿透式電子顯微鏡」，點解析度為目前國內最高的0.78Å。研究團隊用此平台，建立全球最完整的航太級鋁合金之原子級析出物相變態顯微結構演化機制，完成下世代二維材料與量子點半導體元件原子結構與成分分析，以及國內首創的「原子解析度三維顯微結構」分析技術，提供國際學術界與產業界全新的視野，助了解先進材料的結構與性質間的連結。

國研院長吳光鐘說，許多前瞻科技研究都要依靠團隊合作，以及先進的軟硬體設備，這些正是國研院所建立各種研發服務平台的強項。希望藉由「研發服務平台亮點成果獎」的設立，鼓勵國內學研界更踴躍與國研院合作，來使用以國家力量建構的研發服務平台，做出具有全球競爭力的研發成果。

半導體 台大 中山大學

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