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台大放螺復育螢火蟲 明年春末夏初賞螢趣

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台大今天辦理校園螢火蟲復育計畫的放螺活動，由臺大附幼的畢業生及家長們將田螺野放，以做為未來螢火蟲幼蟲的食物來源。圖／台大提供
台大今天辦理校園螢火蟲復育計畫的放螺活動，由臺大附幼的畢業生及家長們將田螺野放，以做為未來螢火蟲幼蟲的食物來源。圖／台大提供

台灣大學實踐永續校園，由台大校友「五十重聚」捐贈母校經費，並經校園規畫小組建議用於螢火蟲復育，今天在台大農場舉辦校園螢火蟲復育計畫的放螺活動，作為螢火蟲幼蟲的食物來源，預計明年春末夏初就能看見螢火蟲漫天飛舞。

台大校園是都市綠洲，除了外界熟知的領角鴞、黑冠麻鷺、鳳頭蒼鷹、五色鳥及赤腹松鼠等，正積極進行黃緣螢的復育工作，位於舟山路上台大農場作物標本園內的螢火蟲復育基地，已建構出乾淨、親水與無汙染的自然環境。

台大表示，螢火蟲經常產卵在圳路、溼地等水陸交界的淺水處，幼蟲會以螺類及其他水生昆蟲為食物，並鑽入軟土成蛹，等待羽化。因此在黃緣螢幼蟲尚未野放前，先進行野放田螺或川蜷，提供食物來源。

台大生物資源暨農學院院長盧虎生表示，台大農場力行有機栽種，曾零星出現螢火蟲的蹤跡，為了擴大螢火蟲族群數量，在台大昆蟲系教授楊平世率領下，讓復育工作能在天時、地利與人和的條件下進行，打造出人與大自然和諧共生的場域，提供更完備的環境教育服務。

台大財務長廖珮真表示，台大校友們捐款超過百萬元，用於美化校園，並在校園規畫小組審慎評估後，決定用做螢火蟲復育，把學長姐對母校的美意，化為校園生意盎然的景觀，增進校園的生物多樣性。

台大今天辦理校園螢火蟲復育計畫的放螺活動，現場有講師指導保特瓶花園DIY課程。圖／台大提供
台大今天辦理校園螢火蟲復育計畫的放螺活動，現場有講師指導保特瓶花園DIY課程。圖／台大提供

螢火蟲復育 台大

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