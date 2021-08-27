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巨人少棒世界冠軍50周年 崑山科大原民「戰舞」明登場

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
巨人少棒世界冠軍50周年，崑山科大原民「戰舞」明登場。記者周宗禎／翻攝
巨人少棒世界冠軍50周年，崑山科大原民「戰舞」明登場。記者周宗禎／翻攝

台南巨人少棒贏得世界冠軍50周年，明天在安平古堡熱蘭遮城博物館前廣場開辦「巨人少棒50周年－南鋒再現」系列紀念「科技棒球體驗」活動，崑山科大「戰舞」揭開序幕，今天綵排。

校方表示，「巨人少棒50周年－南鋒再現」系列紀念活動，崑大由行政副校長鐘俊顏協助募款並爭取協辦；開幕表演特別由棒球隊選手與時尚展演事業學士學位學程學生合作，葉芳妤老師編舞，演出「精彩爆發力十足的戰舞」。崑大棒球隊成員在108學年大專棒球聯賽獲第二級冠軍，這回時尚學程參與演出備受期待。

葉芳妤表示，崑大棒球隊原住民學生將以天籟歌聲演唱排灣族曲，結合動力火車的名曲「彩虹」為舞蹈開場。棒球隊成員不少為來自排灣、阿美、魯凱、布農及賽德克族孩子，因此舞蹈設計取自原民各族舞蹈融合，改編為獨一無二的戰舞，希望以強調原民勇士的精神，展現力與美。最後以豐年祭象徵團體歡樂的拉手舞展現融合與團結的精神，加上啦啦隊元素，向巨人少棒致敬。時尚學程運用美學專業，將寬大的棒球服改造為充滿青春活力的表演服裝，配以百褶裙及原民風格的髮妝，讓表演更有可看性。

校長李天祥表示，崑大推動體育運動信念不曾改變，歷年不論是橄欖球、足球、壘球或個人項目網球、跆拳道，甚至近年來大力推展的棒球及柔道，都在全大運或全國大賽中拿下許多冠軍；這次能參與巨人少棒慶祝活動，全校師生與有榮焉。

巨人少棒世界冠軍50周年，崑山科大原民「戰舞」明登場。記者周宗禎／翻攝
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巨人少棒世界冠軍50周年，崑山科大原民「戰舞」明登場。記者周宗禎／翻攝
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巨人少棒世界冠軍50周年，崑山科大原民「戰舞」明登場。記者周宗禎／翻攝
巨人少棒世界冠軍50周年，崑山科大原民「戰舞」明登場。記者周宗禎／翻攝
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崑山科大 原住民

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