設計自己的課！新世代大學生力爭「共創課程權」

西元2000年後出生的學生已是大學校園多數人口，國內多校學生爭取共同創作課程的權利，彰顯新世代特色。陽明交通大學通識課程因應合校調整，引發台北、新竹兩地學生批評「沒讓學生知情就改了。」台灣大學直接宣布，今年9月啟動「設計你的課程」計畫，讓學生自主提案開課，有望成為校內正式學分課。

陽明交大合校後學生數近2萬人，校長林奇宏提倡通識博雅教育，日前提出相關「一樹百穫」治校願景並調整通識課程架構，設置0學分的「藝文賞析」、「學術倫理」等課。台北校區學生認為這是一樹百「禍」，新竹校區學生透過網路表示，課都選完了才公布新制，規畫時忽略學生的聲音，呼籲延後一年上路，或開放學生自由選修新制或舊制。

負責校內通識改革的陽明交大共同教育委員會楊谷洋說，陽明與交大合校已成事實，全校需要有統一的通識課架構，決定今年9月起就落實新制，無法再延後。

陽明交大由交通大學和陽明大學合校而成，楊谷洋解釋，通識新制雜揉原本交大、陽明的課程架構「其實不新」，校方仍針對學生認為難以適應之處做出調整。

他舉例，原本的交大開設「藝文賞析」多年，鼓勵學生觀賞一定場次的藝文表演，成效不錯。但陽明校區學生反映校區離市區遠，下課後難配合藝文演出時間，因此校方決議暫緩一年實施。

楊谷洋分析，通識新制只適用今年入學的大一新生，但目前向學校爭權者都是舊生，展現這一世代學生熱心、富正義感、擅長透過各種管道發聲的優勢。在他眼中，學生最在意校方未找他們溝通就做決定，力求參與校方決策，別於過往學生「學校開什麼課、就選什麼課」的樣貌。

台大這學期將為新世代學生開一門名為「設計你的課程」的課，學生要初步提出自己想開什麼課，通過評選後才能開課。台大分享，上學期已有3組學生實驗此事，比如一名法律系學生規畫為期10周的「鋼管舞文化與實作」，吸引17名學生修課。課堂找來舞者教舞，也反思大眾對鋼管舞的刻板印象，並在期末分享「這是我大學期間最令人興奮的一段旅程。」

英國媒體稱這是「學生共創課程」，該國曾有學者深入研究此現象，發現師生在設計課程的過程中，學生的學習動機和表現確實提升，教師們也學到如何將學生觀點融入課表，帶來雙贏。

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