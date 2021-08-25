中大北極探索隊挺進北極圈研究 布放台首顆地震儀

中央大學地球科學院北極圈研究小組（探索隊）在新冠肺炎疫情肆虐下，成功進入北極圈進行地質、海流、地震等研究，共布放40顆地震儀、8顆海洋浮球來記錄冰川融化的冰震，預計今年11月在波蘭舉辦的國際極地研討會發表及分享成果，也規畫未來持續在北極研究，探索更多未知的科學數據。

中大北極探索隊成員包括地球科學系教授郭陳澔、助理教授張文和及博士生管卓康，此行主要任務是調查冰川冰震活動、冰川形貌、地形與地質構造，因海浪、海冰、溫度之間的交互作用而影響冰融速度，及探測氣候變遷所帶來的威脅等學術研究，布放40顆地震儀、8顆海洋浮球後，也等於完成階段性任務。

北極探索隊今年7月30日出發，在挪威奧斯陸隔離10天後，順利通過4次PCR測試，8月11日成功踏上北極圈的科學研究重鎮朗伊爾城，完成海上浮標測試並施放臺灣第一顆在北極圈的地震儀，8月13日乘船往距離朗伊爾城100公里遠的極地工作站，進行無人機空拍、冰河地形、地質與地球物理等探查。

郭陳澔教授回憶，在野外幾乎每10分鐘就可以聽到巨大聲響，這是冰川崩裂的聲響，是強烈的震撼教育，目前已知道位置與規模大小，相信地震儀可以記錄到豐富的資料。同時，張文和助理教授操作無人空拍機與地質調查，此區域有25億年前之前寒武紀的岩層露出，過去被冰川覆蓋的岩層，隨著冰川退卻，反而提供就近實地調查研究地質的契機。

郭陳澔教授及管卓康博士生21日已返台，張文和仍在北極持續2周的無人空拍機與地質調查。

郭陳澔表示，此次觀察到當地的生態浩劫，因全球暖化造成永凍土溶解，基盤恐出現鬆動威脅原有房舍，目前正加強結構安全或移往他處；種子庫地道也受永凍土溶解流入的水源積水，導致收藏面臨困擾。另外，這次研究在波蘭哥白尼大學極地工作站主任Prof. Sobota與其團隊的全力協助下才能完成，雙方決定持續討論合作的科學議題，日後可以展開更多的跨領域與跨國合作。

郭陳澔與團隊成員描述北極探索和生活過程，表示極地野外生活一下就過去了，雖然很累但非常充實，每天都在接受刺激不斷地成長；或許許多人憧景著極地野外生活，但並不是每個人都能適應這樣的生活環境，基本上比較像是在寒冷的地方當兵，每天規律的集體生活，沒有網路，共用生活空間，並互相支援生活中的食衣住行。對於不適應的人來說，會過著數饅頭的日子，希望能夠快點退伍，其實科學研究也像是這樣，日覆一日有規律的做著重覆性的實驗，若沒有毅力與目標也是很難撐的住，這真的是需要某些特質的人才適合來這樣的地方。

中央大學表示，探索隊這次在北極的研究，對於台灣科學來說是踏出非常重要的第一步，能夠順利研究要感謝臺灣與波蘭官方單位的全力支持，包括教育部、外交部歐洲司、波蘭台北辦事處、科技部自然司、駐波蘭台北代表處、駐瑞典台北代表團等。 中央大學北極探索對於工作站外放上台灣國旗。圖／郭陳澔教授提供 因全球暖化造成永凍土溶解，基盤恐出現鬆動威脅原有房舍，目前正加強結構安全或移往他處。圖／郭陳澔教授提供

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