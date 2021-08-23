快訊

高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

最後身影曝光...台南嬤帶孫收驚離奇車內亡 相驗死因結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山大學台語應用課程 學生以台語踏查繪老店故事地圖

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山大學「台灣閩南語的專業應用」課程學生，實地踏查哈瑪星社區的新洋鋼索行。圖／中山大學提供資料照片
中山大學「台灣閩南語的專業應用」課程學生，實地踏查哈瑪星社區的新洋鋼索行。圖／中山大學提供資料照片

中山大學文學院開設「台灣閩南語的專業應用」課程，推動台灣閩南語的書寫與應用，帶學生以台語文深入高雄鹽埕社區脈絡。教師與業師分別講授台語文讀寫、社區觀察與訪談的重要觀念與方法，選擇「從做中學」的實踐方式，各組學生選擇西人仔灣的一間老店，完成工作體驗、觀察工序細節、訪談老店工作者，最後以台語文記述老店故事，製作老店故事地圖。

中山大學中文系副教授杜佳倫邀請USR城市是一座共事館計畫講師王威棋、李怡志入班，指導學生進入社區觀察與訪談的重要觀念與技巧。學期初由王威棋引介5間哈瑪星的老店，分別是福泉冰店、新洋鋼索行、大益疊蓆行、盛大繩索行及明芬五金行；學期中則安排學生多次與老店用台語互動。學生再將觀察體驗與深度訪談的老店故事，以台語文書寫編輯，創製活絡溫暖的故事地圖網頁，並舉辦線上成果發表會，展現學生台語文敘事編輯的創意與實踐力。

作家鄭順聰從田野調查與台語文書寫的角度，肯定學生們的用心調查與訪談，尤其欣賞新世代擅長運用影像、錄音、繪圖等多媒體，讓故事地圖成果更增添豐富可看性。像新洋鋼索行、明芬五金行的故事地圖，彙整了多種有趣五金的台語名稱，大益疊蓆行細致地拍攝了疊蓆的製作過程，福泉冰店、盛大繩索行則以手繪方式表現礤冰、縛索仔的精細工序。

鄭順聰也建議學生多從口語調查中，學習老店專業用語與更為地道的台語描述，讓台語文書寫更為流暢活潑，並鼓勵學生繼續調查蒐集老店的台語資訊，編製更完整精彩的書面成果或主題網站。

杜佳倫表示，老店故事地圖網頁是個開端，後續相關課程計畫將擴大調查更多老店故事及其台語文材料，帶領學生真實深入在地脈絡，並藉此提升台語文應用能力。西仔灣老店故事地圖網頁https://sites.google.com/g-mail.nsysu.edu.tw/seawanlautiam

台語 中山大學

延伸閱讀

老店不敵疫情！大稻埕40年「良芳餐廳」熄燈

愈老愈值錢！ 高雄7.15坪木造老店成交價8406萬

疫情降級...但高雄幾家老店「歇業ing」

華仔、舒淇都到訪！巷子龍首列必比登 作家李昂：開心老店獲關注

相關新聞

中山大學台語應用課程 學生以台語踏查繪老店故事地圖

中山大學文學院開設「台灣閩南語的專業應用」課程，推動台灣閩南語的書寫與應用，帶學生以台語文深入高雄鹽埕社區脈絡。教師與業...

關心網路成癮問題 退休教授連3年捐百萬元給亞大

台大退休教授朱英龍關心年輕人網路成癮，對健康、生活都產生嚴重影響，日前特地造訪亞洲大學網路成癮防治中心。這是他這三年來第...

成大智慧運算學院與日本香川高專合作開設AI機器人課程

成大敏求智慧運算學院與日本香川高等專門學校，110學年將首次開設合作課程，內容為AI圖像識別及機器人相關，兩校老師將共同...

我國科研團隊首赴北極 放40顆地震儀記錄冰川崩裂

中央大學北極探索隊首度以台灣團隊的方式，進入北極圈展開海陸聯合的跨領域整合性研究。校方表示，團隊順利完成了40顆地震儀、...

國際專家線上傳授專業知識 弘光遠距為學生定制課程

疫情影響，學生無法出國進行國際交流，弘光科技大學資訊工程系、護理系等系先後舉辦國際遠距研討會。護理系以「迎向新冠疫情下的...

全台大專遠距學習調查 學生支持講授課續採遠距

政府以大專能落實遠距教學為由，未將師生列為新冠肺炎公費疫苗優先施打對象。學生團體Z星球調查2456名大專生並發表全台首份...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。