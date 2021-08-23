中山大學台語應用課程 學生以台語踏查繪老店故事地圖

中山大學文學院開設「台灣閩南語的專業應用」課程，推動台灣閩南語的書寫與應用，帶學生以台語文深入高雄鹽埕社區脈絡。教師與業師分別講授台語文讀寫、社區觀察與訪談的重要觀念與方法，選擇「從做中學」的實踐方式，各組學生選擇西人仔灣的一間老店，完成工作體驗、觀察工序細節、訪談老店工作者，最後以台語文記述老店故事，製作老店故事地圖。

中山大學中文系副教授杜佳倫邀請USR城市是一座共事館計畫講師王威棋、李怡志入班，指導學生進入社區觀察與訪談的重要觀念與技巧。學期初由王威棋引介5間哈瑪星的老店，分別是福泉冰店、新洋鋼索行、大益疊蓆行、盛大繩索行及明芬五金行；學期中則安排學生多次與老店用台語互動。學生再將觀察體驗與深度訪談的老店故事，以台語文書寫編輯，創製活絡溫暖的故事地圖網頁，並舉辦線上成果發表會，展現學生台語文敘事編輯的創意與實踐力。

作家鄭順聰從田野調查與台語文書寫的角度，肯定學生們的用心調查與訪談，尤其欣賞新世代擅長運用影像、錄音、繪圖等多媒體，讓故事地圖成果更增添豐富可看性。像新洋鋼索行、明芬五金行的故事地圖，彙整了多種有趣五金的台語名稱，大益疊蓆行細致地拍攝了疊蓆的製作過程，福泉冰店、盛大繩索行則以手繪方式表現礤冰、縛索仔的精細工序。

鄭順聰也建議學生多從口語調查中，學習老店專業用語與更為地道的台語描述，讓台語文書寫更為流暢活潑，並鼓勵學生繼續調查蒐集老店的台語資訊，編製更完整精彩的書面成果或主題網站。

杜佳倫表示，老店故事地圖網頁是個開端，後續相關課程計畫將擴大調查更多老店故事及其台語文材料，帶領學生真實深入在地脈絡，並藉此提升台語文應用能力。西仔灣老店故事地圖網頁https://sites.google.com/g-mail.nsysu.edu.tw/seawanlautiam。

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