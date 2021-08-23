成大智慧運算學院與日本香川高專合作開設AI機器人課程

成大敏求智慧運算學院與日本香川高等專門學校，110學年將首次開設合作課程，內容為AI圖像識別及機器人相關，兩校老師將共同授課，學生除了可以線上學習外，學校表示，疫情許可下，也有機會安排成大學生到日本上課。

兩校合作的第一堂課程是「AI圖像識別及機器人實驗室導論」，學校表示，課程從基礎AI圖像識別開始，讓學生使用Python建置、訓練並評估深度學習模型（deep learning model），並以此應用於實際的機器人自走車，了解如何透過AI圖像識別讓機器人自走車與真實世界互動。

老師將引導學生結合其他軟硬體與課程所學，完成人工智慧機器人專案，擁有完整實作的經驗。藉由學習人工智慧機器人實際應用的原理與工具，了解科技產品研發可能遇到的情境。

學校表示，成大與香川高專合作開課互補雙邊優勢，敏求智慧運算學院提供基礎理論、香川高專提供實作型課程，累積跨國合作與實作經驗。

成大指出，日本香川高專是日本國立高等專門學校，在機器人製造教育領域頗負盛名。1999年起，香川高專連續參加全國技術學院機器人競賽23年，累積獲得9座冠軍、7座亞軍。作品曾獲得2007年「日本製造大獎」總理獎，技驚四座。2019年香川高專學生武智大河參加日本全國技術學院深度學習競賽（DCON2019），獲得企業評價額3億、投資總額3000萬日元（台幣近800萬）的高度評價，21歲的武智大河遂於隔年8月創立三豊AI開發股份有限公司（Mitoyo AI Development Co, Ltd），成為教育實作成功的典範。 日本香川高專在機器人製造教育領域頗負盛名。圖／成大提供 香川高專連續參加全國技術學院機器人競賽23年，累積獲得9座冠軍、7座亞軍。圖／成大提供 2019年香川高專學生參加全國技術學院機器人競賽。圖／成大提供

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