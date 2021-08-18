半導體人才荒 科技部要做這3件事拯救缺工潮

104最近發表「半導體產業及人才白皮書」，指出半導體業缺額高達1.5萬名，工程師缺口尤大，引發討論。科技部今天透過書面資料表示，將補助全國學研機構執行半導體技術研發相關科技計畫，並以基礎設施服務，提供半導體技術開發平台，同時強化產學合作機制，加強學界與半導體產業合作研發與育才。

科技部今天宣布，明年起再推動兩項計畫補助基礎科研，包括「次世代化合物半導體前瞻研發計畫」（民國111到114年）、「關鍵新興晶片設計研發計畫」（民國111到114年）；目前已在推動的計畫則有「A世代半導體計畫」（民國110到114年）、「半導體射月計畫」（民國107到110年）等專案計畫。

科技部也說，將透過基礎設施服務，提供半導體技術開發平台，比如由國研院半導體研究中心、國家同步輻射中心等提供半導體基礎研究的研究設施及服務、半導體跨領域人才培訓，並串聯產學研界技術能量，打造從設計、製造、封裝到量測的一站式整合性開放研究環境，提供實作職能訓練，以降低學用落差，大幅縮短業界培訓時間，促進我國半導體前瞻技術與創新。

科技部也要強化產學合作機制，與半導體產業攜手推動前瞻產學合作計畫，包括重點產業高階人才培訓計畫（半導體研發中心）、產學大聯盟計畫等，鏈結學界與業界研發能量。今年學研界已和多家高科技公司進行合作，進行半導體高階製程及應用等技術研發。

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