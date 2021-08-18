快訊

影／網友炸鍋求問...特斯拉「神拉」閃死神 誰開的？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／遠端監控血氧 中大智慧醫療系統省下8成醫療物資

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中研院與雲科大研發室內定位追蹤系統，掌握密閉空間中的人員足跡。記者潘乃欣／攝影
中研院與雲科大研發室內定位追蹤系統，掌握密閉空間中的人員足跡。記者潘乃欣／攝影

科技部今天舉行記者會發表四項智慧醫療應用成果，其中中央大學開發「生理資訊智慧監控系統」，把血氧、心電圖儀器設定好，醫護人員能從遠端監測，不必在病房間跑進跑出，減少更換防護衣和消毒設備的頻率，整體來說節省了六到八成的醫療物資。

中央大學生醫科學與工程學系副教授林澂表示，中大結合AI，與業界心電圖、呼吸監測廠商合作開發「生理資訊智慧監控系統」，讓醫護人員遠端及時掌握病患者狀況，降低醫病接觸風險及人力負擔，並透過AI針對患者癒後心、肺臟功能異常進行預測示警。

林澂說，這套系統將血氧機、心電圖儀器安裝在病患身上，醫護人員就能遠端監控。他和同系教授羅孟宗說，心電圖儀器搬動後每次要花30分鐘消毒，醫護進出病房也要換一套防護衣，如果改採遠端監控，能節省六到八成的醫療物資。

畢迪科技執行長賴俊宇表示，畢迪是中研院前研究員張韻詩和雲林科技大學副教授朱宗賢研究成果衍生的新創公司，他們研發「室內定位追蹤系統」，目前已導入台大醫院雲林分院和雲林榮民之家，可提供醫護人員及就醫民眾院內導航、行動病人監護及電子圍籬，且當醫療機構發生確診個案時，滑鼠一按，就可立刻調出院內人員之間複雜的接觸史，幫助精準匡列名單，避免封院。

台北醫學大學講座教授陳瑞杰指出，校內團隊研發「零接觸智慧防疫自助機」，透過實名制登錄、旅遊與接觸史檢核、體溫量測及口罩辨識，降低就醫風險。此產品目前已獲三軍總醫院等20多家醫院使用，並成立衍生的瑞德康新創公司。

科技部長吳政忠表示，精準健康是全球也是台灣未來5到10年產業發展重點，科技部推動「台灣精準健康戰略產業發展方案」，提升醫療服務品質。

中央大學研發生理資訊智慧監控系統，測量心跳、血氧都能遠距進行。記者潘乃欣／攝影
中央大學研發生理資訊智慧監控系統，測量心跳、血氧都能遠距進行。記者潘乃欣／攝影

醫護人員 患者 中央大學

延伸閱讀

疫苗擋得下Delta病毒嗎？最新保護力研究出爐

續航更久的Galaxy Watch 4系列揭曉 可量測血氧、心電圖及身體組成

智慧醫療股 商機大

中華電研發視覺化疫情斑點圖 一秒看出熱區

相關新聞

影／遠端監控血氧 中大智慧醫療系統省下8成醫療物資

科技部今天舉行記者會發表四項智慧醫療應用成果，其中中央大學開發「生理資訊智慧監控系統」，把血氧、心電圖儀器設定好，醫護人...

亞大出書 記錄師生服務故事

創校20周年，亞洲大學最近以師生投入國內外社會服務的21個真實故事，出版「大學的社會實踐與永續創新」一書。從陪伴「不老騎...

11所國立大學系統整合資源共享 選填志願新選擇

大學指考成績出爐，18日開放高中生選填志願，「台灣國立大學系統」（National University System ...

【博班危機／上】清大理學院博士生10年驟減44%、交大近腰斬 衝擊高教學術能量

國內頂尖大學博士班學生總量劇減，直接影響論文總數和國際評比，衝擊學術表現。相較於10年前，清華大學每年的博士畢業生少了30%，其中以理學院減少44%最為劇烈；交通大學（與陽明合校前）的博士班畢業生，最高峰曾達1年超過300人，如今已近腰斬；成大分析，相較於人文社科領域，理工生醫領域的博士班人數明顯降低，且各院系博士班平均修業時間達5.98年（不含休學），因修業時間過長，致學生攻讀博士意願低。

暑期服務隊移師線上 北醫大學生教柬國師生防疫

北醫大國際服務社團「飛洋FLYoung」，將每年暑假赴柬埔寨當地提供的衛生醫療計畫改採線上啟動，將台灣防疫經驗帶入柬國，...

陽明交大跨域團隊打造方程式賽車 募資社團助攻推國際

國立陽明交通大學一群結合機械、工業設計、行銷專長的跨領域學生團隊，從零開始自主研發方程式賽車，近期於募資平台公開計畫，期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。