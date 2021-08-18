影／遠端監控血氧 中大智慧醫療系統省下8成醫療物資

科技部今天舉行記者會發表四項智慧醫療應用成果，其中中央大學開發「生理資訊智慧監控系統」，把血氧、心電圖儀器設定好，醫護人員能從遠端監測，不必在病房間跑進跑出，減少更換防護衣和消毒設備的頻率，整體來說節省了六到八成的醫療物資。

中央大學生醫科學與工程學系副教授林澂表示，中大結合AI，與業界心電圖、呼吸監測廠商合作開發「生理資訊智慧監控系統」，讓醫護人員遠端及時掌握病患者狀況，降低醫病接觸風險及人力負擔，並透過AI針對患者癒後心、肺臟功能異常進行預測示警。

林澂說，這套系統將血氧機、心電圖儀器安裝在病患身上，醫護人員就能遠端監控。他和同系教授羅孟宗說，心電圖儀器搬動後每次要花30分鐘消毒，醫護進出病房也要換一套防護衣，如果改採遠端監控，能節省六到八成的醫療物資。

畢迪科技執行長賴俊宇表示，畢迪是中研院前研究員張韻詩和雲林科技大學副教授朱宗賢研究成果衍生的新創公司，他們研發「室內定位追蹤系統」，目前已導入台大醫院雲林分院和雲林榮民之家，可提供醫護人員及就醫民眾院內導航、行動病人監護及電子圍籬，且當醫療機構發生確診個案時，滑鼠一按，就可立刻調出院內人員之間複雜的接觸史，幫助精準匡列名單，避免封院。

台北醫學大學講座教授陳瑞杰指出，校內團隊研發「零接觸智慧防疫自助機」，透過實名制登錄、旅遊與接觸史檢核、體溫量測及口罩辨識，降低就醫風險。此產品目前已獲三軍總醫院等20多家醫院使用，並成立衍生的瑞德康新創公司。

科技部長吳政忠表示，精準健康是全球也是台灣未來5到10年產業發展重點，科技部推動「台灣精準健康戰略產業發展方案」，提升醫療服務品質。 中央大學研發生理資訊智慧監控系統，測量心跳、血氧都能遠距進行。記者潘乃欣／攝影

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