聽新聞
test
0:00 / 0:00
自己的課程自己設計！義守大學推自主學習讓課程變有趣
自己的課程自己設計！義守大學在109學年度實施「自主學習」學分制度，讓學生在大學四年中，有六個學分可以依興趣自主安排學習內容，並由學校協助提供資源與支援。
為量身打造專屬課程，義大自109學年度實施自主學習學分，廣受師生歡迎，學生可依興趣與想法提出計畫申請，後由相關領域的老師提供資源與平台，串聯業界攜手合作。
如「電影與電視學系」的學生徐志瑋和林玟妤等團隊，對電影產業感興趣，因此與「影視系」授課老師共同討論，和in89駁二藝文電影院合作，提出「映演空間開發與管理-戲院也可以是家」、「影視企劃寫作-影視空間的無限想像」的自主學習計畫。
黃勻祺說，學生透過「自主學習」，可從興趣出發，無論是在課程的規畫或是學習參與度都能投入心力，且學生自行規畫深具意義。
黃勻祺還說，透過與電影院合作，讓學生以經營者的角色，了解電影院的運作、節目、主題設計、行銷推廣以及與在地產業結合，充分將實務經驗，作為學習養分。
提出計畫的徐志瑋和林玟妤都說，自主學習可實現興趣外，還能做中學，了解市場的動態、熟悉經營者、消費者等多元面向，也讓學習變超有趣。
校方表示，自主學習，除了鼓勵學生多元與多樣吸取新知外，最重要的是藉由計畫整合資源，跳出傳統教育框架，「為自己開設一門想上的課程」，讓學術與實務得以串聯。
此外，校方跨域整合健康醫學和智慧科技兩大領域，把「健康醫學密碼」必修通識課，讓全校跨院混班上課，讓學生學習不設限。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言