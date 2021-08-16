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自己的課程自己設計！義守大學推自主學習讓課程變有趣

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄義守大學109學年度實施「自主學習學分」，讓學生自己設計課程內容。圖／義守大學提供
高雄義守大學109學年度實施「自主學習學分」，讓學生自己設計課程內容。圖／義守大學提供

自己的課程自己設計！義守大學在109學年度實施「自主學習」學分制度，讓學生在大學四年中，有六個學分可以依興趣自主安排學習內容，並由學校協助提供資源與支援。

為量身打造專屬課程，義大自109學年度實施自主學習學分，廣受師生歡迎，學生可依興趣與想法提出計畫申請，後由相關領域的老師提供資源與平台，串聯業界攜手合作。

如「電影與電視學系」的學生徐志瑋和林玟妤等團隊，對電影產業感興趣，因此與「影視系」授課老師共同討論，和in89駁二藝文電影院合作，提出「映演空間開發與管理-戲院也可以是家」、「影視企劃寫作-影視空間的無限想像」的自主學習計畫。

黃勻祺說，學生透過「自主學習」，可從興趣出發，無論是在課程的規畫或是學習參與度都能投入心力，且學生自行規畫深具意義。

黃勻祺還說，透過與電影院合作，讓學生以經營者的角色，了解電影院的運作、節目、主題設計、行銷推廣以及與在地產業結合，充分將實務經驗，作為學習養分。

提出計畫的徐志瑋和林玟妤都說，自主學習可實現興趣外，還能做中學，了解市場的動態、熟悉經營者、消費者等多元面向，也讓學習變超有趣。

校方表示，自主學習，除了鼓勵學生多元與多樣吸取新知外，最重要的是藉由計畫整合資源，跳出傳統教育框架，「為自己開設一門想上的課程」，讓學術與實務得以串聯。

此外，校方跨域整合健康醫學和智慧科技兩大領域，把「健康醫學密碼」必修通識課，讓全校跨院混班上課，讓學生學習不設限。

高雄義守大學109學年度實施「自主學習學分」，讓學生自己設計課程內容。圖／義守大學提供
高雄義守大學109學年度實施「自主學習學分」，讓學生自己設計課程內容。圖／義守大學提供
高雄義守大學109學年度實施「自主學習學分」，讓學生自己設計課程內容。圖／義守大學提供
高雄義守大學109學年度實施「自主學習學分」，讓學生自己設計課程內容。圖／義守大學提供

自主學習 電影 義守大學

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