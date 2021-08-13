台大系統逾3萬人互選課 台師大、台科大開放跨校雙主修

台大、台師大、台科大三校共組「台灣大學系統」，推動共享三校課程資源，跨校修課人數逐年成長，110學年度起，台師大、台科大將先行試辦跨校雙主修，增加跨域學習及就業機會。

台大系統自103學年成立，三校師生互動愈來愈緊密，106學年首度開放跨校修習學分學程，108學年開放跨校輔系，學生反應良好，各校參與學系數及提供名額也逐年增加，110學年起開放「跨校雙主修」，並由台師大與台科大先行試辦。

台師大表示，三校優勢學門各有不同，在地利之便及互補性強等優勢下，近3年來已有48個學系，開放三校同學跨校雙主修及輔系修習機會，包括台師大教育、特殊教育、設計、表藝等，台大機械、化工、人類、社會等，以及台科大營建、建築、財務金融、智慧財產權學位學程等，合計186人取得修讀跨校雙主修及輔系資格。

台師大教務長劉美慧表示，學生透過跨校選課、輔系及雙主修，除了能拓展學習視野，擴大學生學習圈，也增加與他校學生合作機會。

另外，台師大學生申請跨校輔系，前三年累計達180人次。進一步分析，歷年學生修讀科系累計人數，以台科大智慧財產權學程15人為最多，其次依序是台科大財務金融系10人、材料科學與工程系9人、台大社會系7人是熱門選擇。

今年剛畢業的台師大東亞系校友陳希晟，108年開放跨校輔系時，就錄取台科大建築系，修讀兩年拿到輔系學位，目前準備攻讀建築相關碩士學位。原本就有興趣、卻完全沒基礎的他表示，跨校輔系讓他這種非本科系學生，也有機會多元學習，讓他覺得相當開心，甚至也影響未來人生規劃。

不過，陳希晟也指出，開放跨校輔系只是打開大門，若要完成學位，仍需要克服許多障礙，例如他是跨領域修讀，繪圖就要從頭學起，自己每天就花2小時練習繪圖技巧，至於其他困難之處，還包括學校間距離、排課衝堂等。

因應跨校輔系、雙主修制度上路，台師大表示，已大幅鬆綁跨域學習門檻，只要學生修完先修課程，就可以登記「輔系及雙主修」資格，將持續增加三校間學程修習名額，同時整合三校全英語課程，並以台師大現有的國際文化學分學程為基礎，合作規畫全英語國際文化學分學程。

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