快訊

是缺疫苗還是不想打？Delta入侵澳洲的防疫難題

陳時中稱「3+11非防疫破口」 藥師：刷新我三觀

他問大學新生繳系費有什麼好處 網友一面倒勸他「不要繳！」

聯合新聞網 / 綜合報導
不少大學新生剛入學，都會猶豫是否要繳交系費，一名網友就在PTT問大家的意見。（示意圖）／聯合報資料照片
不少大學新生剛入學，都會猶豫是否要繳交系費，一名網友就在PTT問大家的意見。（示意圖）／聯合報資料照片

不少大一新生剛入學時，除了繳交學費以外，系學會也會要求繳交「系費」，但系費是必要的嗎？一名網友就在PTT好奇問大家「大學要繳系費嗎？」底下網友一面倒，叫他「不要繳，別當盤子」，還有過來人提醒「千萬不要繳」，有人則建議「會認真參加活動再繳」。

網友指出，以前大學剛入學的時候，系學會都會說要繳系費，然後告訴大家繳了之後會有多少好康，像是送系服或參加系上活動有折扣。網友說：「有些學系的系費可能3千至4千，有些學系可能要6千起跳」面對高額的費用，他提問「大學到底要不要繳系費呢？ 繳了還有什麼好處？」

看到這篇貼文後，底下網友一面倒勸他「不要繳」，還有過來人透露「繳完覺得很對不起父母」、「繳了也是給系學會拿去吃喝玩樂」、「看系學會良心吧，以前我系上四年繳幾百」、「繳6千真的吸血」、「3千至4千是一定不繳拉，貴翻」、「我當初很白癡就繳了，根本盤子」。不過，也有網友指出，如果想要加入系學會的話就可以繳，或者看到想參加的活動當場繳入場費，不用一次繳四年的系費，有認真參加再繳就好。

PTT

延伸閱讀

命中注定！天生情侶「星座」組合TOP10 熱情的他們越吵越親密

男在超商ATM前站超久！他無奈求助原因曝光 網認：真的這樣

她想在公投項目增「一妻多夫」制 網友笑稱：很可以！會出門投票

她抱怨離婚被面試主管嗆「人格有問題」 網友全歪樓笑這張圖

相關新聞

文大董座懸缺2年 法院裁定梅雨專家陳泰然任臨時董事長

文化大學董事長張鏡湖前年逝世後，文化大學未選出新任董事長至今。士林地方法院今天裁定前台大學術副校長、大氣系退休教授陳泰然...

文藻助攻選手外語！郭婞淳洗澡練英語 楊勇緯日文驚豔

台灣選手在這次東京奧運拿下2金、4銀、6銅，賽後奪牌選手面對媒體用英語或日語侃侃而談，也讓世界看見台灣。文藻外語大學10...

他問大學新生繳系費有什麼好處 網友一面倒勸他「不要繳！」

不少大一新生剛入學時，除了繳交學費以外，系學會也會要求繳交「系費」，但系費是必要的嗎？一名網友就在PTT好奇問大家「大學要繳系費嗎？」底下網友一面倒，叫他「不要繳，別當盤子」，還有過來人提醒「千萬不要繳」，有人則建議「會認真參加活動再繳」。

東華大學爭取成立山域嚮導訓練機構 培育專業人才

隨著疫情警戒降級，部分山區開放登山，其中多數人會選擇山域嚮導協助，為輔導山域嚮導合法性，教育部體育署與中華民國山岳協會合...

研究職場的惡魔主管 中山大學人資所論文獲獎

記得電影《穿著Prada的惡魔》中那位高貴卻尖酸苛鑽的主管「米蘭達」，如何在高壓統治與不合理要求下，讓部屬又愛又恨地為她...

大專生休退率飆15.3％創新高 頂大出新招留住學生

教育部統計，最近一年（108學年）大專校院休退學人數達18萬6446人，占全體學生的15.3％，創歷年新高，平均每20人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。