他問大學新生繳系費有什麼好處 網友一面倒勸他「不要繳！」

不少大一新生剛入學時，除了繳交學費以外，系學會也會要求繳交「系費」，但系費是必要的嗎？一名網友就在PTT好奇問大家「大學要繳系費嗎？」底下網友一面倒，叫他「不要繳，別當盤子」，還有過來人提醒「千萬不要繳」，有人則建議「會認真參加活動再繳」。

網友指出，以前大學剛入學的時候，系學會都會說要繳系費，然後告訴大家繳了之後會有多少好康，像是送系服或參加系上活動有折扣。網友說：「有些學系的系費可能3千至4千，有些學系可能要6千起跳」面對高額的費用，他提問「大學到底要不要繳系費呢？ 繳了還有什麼好處？」

看到這篇貼文後，底下網友一面倒勸他「不要繳」，還有過來人透露「繳完覺得很對不起父母」、「繳了也是給系學會拿去吃喝玩樂」、「看系學會良心吧，以前我系上四年繳幾百」、「繳6千真的吸血」、「3千至4千是一定不繳拉，貴翻」、「我當初很白癡就繳了，根本盤子」。不過，也有網友指出，如果想要加入系學會的話就可以繳，或者看到想參加的活動當場繳入場費，不用一次繳四年的系費，有認真參加再繳就好。

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