文藻助攻選手外語！郭婞淳洗澡練英語 楊勇緯日文驚豔

台灣選手在這次東京奧運拿下2金、4銀、6銅，賽後奪牌選手面對媒體用英語或日語侃侃而談，也讓世界看見台灣。文藻外語大學106年起與國家運動訓練中心合作，教師團隊進駐國訓中心，提供專業外語師資及客製化語言課程，提升國手外語能力。

文藻外大表示，台灣健兒在奧運競技場上拚獎牌，私底下也很努力提升個人英語能力。其中包括郭婞淳、王齊麟、李洋、戴資穎、楊勇緯、李智凱、羅嘉翎、文姿云、楊俊瀚、陳念琴、鄭兆村、雷千瑩、王子維等人，都曾接受文藻外大規畫的專業英語課程訓練。

楊勇緯在奪得奧運銀牌後甚至用日文表達感謝，國際媒體好奇楊勇緯為什麼說得一口流暢日語，他也當場感謝文藻外大團隊給予的日語課程應援。

文藻外大副教授翁一珍表示，此計畫的英文課業輔導是將培訓隊學生分級小班上課，依程度給予不同課程。同時搭配本國籍和外籍師資交替上課，每班均有教學助理，內容由淺入深，減少選手對英語學習的心理障礙。課程除安排文法、日常生活、口語會話外，還針對選手出國比賽可能遇到的機場通關、購物、點餐、賽事、營養管理等內容進行教學。

針對黃金計畫國手英語培訓，則提供一對一客製化課程。依據個別教練、選手專項運動及需求，除一般英語聽說讀寫課程外，也安排自我介紹、得獎感言及媒體訪談應答等，希望教練、選手在面對各種訪談時，能用英語侃侃而談。翁一珍說，國訓中心選手每日的訓練主要以專長運動項目為主，每周上英語課程的時數平均約為1.5小時，加上有時需要出國比賽，因此國手學習英文最大的難處是時間不足。

有些選手會利用課餘的時間勤背單字或講稿，比如舉重金牌選手郭婞淳，會利用每日洗澡的時候練習英語得獎感言。柔道銀牌選手楊勇緯則主動爭取，除了英語也想額外學日語，因此由文藻外大助教團幫他安排日語課程，而這次東奧果然派上用場，楊勇緯展現流利的日語能力，也讓日本媒體驚豔。

教授林文川表示，文藻外大專業英語師資團隊將編撰五冊總共25單元的運動英語教材，內容包含體適能英語，與我國亞、奧運熱門專項運動專業英語。教材內容將以「問題導向」、「任務導向」的教學策略為主，並依據國際運動競賽的情境脈絡，提供選手在擬真的體育活動情境中進行英語溝通練習。運動英語教材將作為國訓中心選手們的英語課業輔導，成為邁向國際舞台的助力，用外語讓世界看見台灣。 東奧鞍馬銀牌選手李智凱（右）由文藻外大加拿大籍老師茉莉瓊安Johanne Murray（左）授課指導。圖／文藻外大提供

商品推薦