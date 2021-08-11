台大首屆全校不分系擬收30人 畢業授予文或理學士

台灣大學今天舉行記者會，宣布110學年起推動全校不分系的「創新領域學士學位學程」，擬收30名在校學生，目前已有22人申請。扣除全校和學程必修學分，高達48個必修、24個選修學分，都可在全校自由選課。最後將授予文學士或理學士畢業證書。

台大教務長丁詩同表示，台大大一新學生約1600人，休學率6％，其中有一半將被退學，主因是對錄取科系不夠有興趣，所以重考。每年另有10％學生申請轉系。台大除開設創新領域學士學位學程，也將把雙主修門縫開大一點，讓更多人有機會多元學習。真的有需求的熱門課程，如AI，將找更多教師來上課。

台大表示，此學位學程將透過自我探索、跨域專長、移地學習與專題實作，作為引導學生培養主動學習能力的四大架構，其中再透過不同的教學與學習策略，促進學生迅速回應變動快速的社會與複雜議題。

丁詩同曾舉例，未來需要統整跨領域知識並解決問題的人才，校內有學生對「清除海洋廢棄物」感興趣，他可能需要認識海洋生態，辨別什麼是海洋垃圾，接著還要懂資訊，找機器人來清理垃圾。

台大電機系大一生陳懷璞今天在記者會說，他很愛魚，想學漁業繁養殖技術，既有科系沒辦法滿足他的熱情。他想為自己組織「魚類科技」專業，希望以後用科技了解魚類的問題。

台大也將推動領域專長學習模組，丁詩同說，台大過去的選課清單是發散式的，110學年（今年9月起）改以模組形式重組課程，每個模組包含約4到5門課，共12到15學分。這學年全校將有39個學系推出約167個領域專長，幫助學生規畫自己未來的學習主題時，有系統地養成跨領域「學力」。

台大校長管中閔提出2028年未來大學計畫，新學期將開設「設計你的大學」課程，邀學生一起討論未來大學的樣貌，進而改變台大。他舉國旗歌為例，表示台大將循「勿故步自封」精神不斷創新。

成功大學設置大一到大四不分系已四年，該校教務長王育民表示，開辦不分系前曾調查，全校有四成學生，對原本就讀科系沒興趣，但因為轉系有門檻，最後只5％學生願意拚轉系，其餘則打算在不感興趣的領域度過四年。

王育民說，不分系除鼓勵學生跨領域探索，也扮演「旋轉門」角色，提供不適應原系所學生轉入，當他們確立方向時，也能再從不分系轉出。

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