管中閔未來大學計畫鼓勵Gap Year！ 台大開放1年不上學還給6學分

想透過Gap Year（空檔年）找尋人生方向的大學生漸增，台灣大學今天宣布，新的一學年啟動探索學習計畫，開放學生申請前往企業實習或創業、海外體驗、志工服務等活動，為期半年到一年不等。校方將憑探索計畫的難易度和投入時間多寡，酌給1到6學分不等。目前已有9人申請。

多數台大生是升學考試和選填志願的佼佼者，但校方統計，四成學生覺得自己選錯系，對未來迷惘，不知為何而學。台大校長管中閔提出的「2028未來大學計畫」關注此議題，嘗試各項教育變革的台大創新設計學院今天舉行記者會公告「探索學習：流浪探險的成長計畫」，希望更多校內生起身行動，認識自己是誰、想做什麼、為何而活。

台大指出，此探險計畫的申請者，須是擁有台大學籍的學士生，且腦海中已有具體的課堂外學習計畫，如創業、田野研究、企業實習等。符合資格者即日起可提出探索學習計畫書，校方將評估「申請者投入多少心力？」、「擬從事多大程度的自我挑戰？」兩大指標，酌給1到6學分不等。每名學生在大學期間可探索兩次，一次至多持續一年。

計畫開跑前，台大已有多名學生勇敢休學，到校外探索自我。社工系大一的林宗洧赴泰國清邁兒童NGO實習，協助志工管理與探究兒童教育議題。他提到，實際工作過後，更清楚哪些事情是問題核心、需要被改變。比如很多兒少權利工作者的投入政策倡議，但兒少根本問題源於家庭、不平等。

農藝系大五生謝見辰描述自己休學去農村。他為了練習做田野調查，獨自前往高雄市美濃農村田野學會實習，嘗試與區公所等單位調閱資料、投入第一線調查。這段過程讓他發現自己還不足的地方，進而在回校後選讀植物病理系與園藝系課程。

發起此計畫的台大創新設計學院表示，大學生選擇休學踏上Gap Year旅程，常被貼上「脫隊」、「不務正業」等標籤。他們認為休學不代表不好學，停下來反而能找回學習的初衷，專注那些對自己來說更重要的事，最後成為自己想要的樣子。

學院指出，「探索學習：流浪探險的成長計畫」就是要讓學生不休學也能投入Gap Year，鼓勵更多學生勇敢跨出校園找自己。

教育部也在2017年推出「青年教育與就業儲蓄專案」，呼應蔡英文總統提出的「18歲不一定要先升學」，可搭「生涯區間車」探索自我的願景，安排學生高中畢業先到企業就業或出國體驗，再回學校。申請的高中生逐年增加，人數從106年的2500人，逐年提升到今年逾6000人，翻倍數字顯示青年學子躍躍欲試。

不過，青儲專案辦公室說，申請者在申請期間仍可報考學測、個人申請，最後近七成申請者在升學主義觀念或家長勸說下，還是決定先讀大學，五年來不到5000人真正投入職場。一名大學生分析，台大的探索學習計畫保留學籍、甚至不必休學，有機會提高學子參與意願。

台灣科技大學也推動Gap Year多年，教務長阮聖彰表示，學校鼓勵大四生申請到國內外企業實習一學期或一年，只要實習內容與所讀科系有關，校方一學期核給學生9學分，剛好是校內一學期的選修學分下限，讓學生無後顧之憂體驗職場。

阮聖彰說，台科大生勇於挑戰，以他指導的電子工程系學生為例，不少學生爭取到海外實習，有人爭取Intel等科技大廠職缺。實習經驗的價值超過9學分，學生到職場走一輪，除能提升職場倫理，也體認到「學習不是為了拿畢業證書、滿足家長期望」，更清楚自己為什麼要學、所學內容對未來的影響。

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