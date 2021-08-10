變種病毒變數多 我大專生申請赴外交換人數再探低

全球新冠肺炎疫情多變，今年陸續有歐美國家開放海外生入境，還可落地打疫苗，但大學主管表示，國內生憂變種病毒變數多，今年申請出國交換的人數反而比去年少，如台灣大學僅534人主動報名，創11年新低；台灣師範大學70人要出國，僅歷年平均人數的三分之一。

另有學生已取得交換資格，近日美國等地再度爆發疫情，正考慮取消資格留在國內。一名淡江大學學生表示，他本來要去中國大陸交換，但聽聞當地疫情有變數，考慮不去了，自身安全還是比海外體驗重要。

一名中原大學學生說，他出國交換是他的夢想，但此刻不宜圓夢，他考慮這學期故意不修完學分「技術性延畢」，或報考研究所來維持在學身分，明年再出國。

銘傳大學全校至多只有2名學生要在今年9月出國交換。銘傳大學國際教育交流處處長劉廣華分析，學生若今年9月要出國交換，今年初甚至去年就要提出申請，而當時全球疫情正緊繃，接著國內爆發疫情，成勸退學生的最大力量。

他還說，近年受不少國內生青睞的日本、南韓等亞洲國家都未開放境外生入境，有些歐美學校僅開放學位生入境、婉拒交換生，部分學生想去也去不成。

清華大學全球長嚴大任提到，清大今年交換人數再探低，一大原因是疫情期間出國成本高，若在海外確診，得自掏腰包住防疫旅館；若交換目的地或台灣臨時實施境管，恐怕一出國就難復返，得自費留宿當地。

嚴大任分析，國內各級學校學生非疫苗優先施打對象，待政府添購適合年輕人的BNT疫苗並安排普打後，申請出國交換的人數才能回溫。

教育部指出，政府未禁止學生出國交換，但要求各校主動聯繫並確實掌握學生出國交流情形，包括海外研修、實習、見習、參訪等。各校應依國際疫情分級評估各國疫情，據此研擬相關應變措施，確保學生健康安全。目前除了帛琉，各國都被我政府列在第三級警告。

至於近年我國大專生最想去哪些國家交換？台大為推廣交換學習，這陣子發表「校內生都去哪交換？」統計，發現文學院學生出國人數居各學院之冠，其中四成八選擇赴亞洲國家，另有四成學生選赴歐洲國家。次多的是管理學院，高達四成學生偏好歐洲。

台大統計，其餘如理學院、工學院、社會科學院學生，也以赴歐交換為大宗。

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