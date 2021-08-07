2021國際智慧機器人運動大賽「社教距離版」今線上開戰

教育部委託高雄科技大學舉辦「國際智慧機器人運動大賽 International Intelligent RoboSports Cup」，今天登場，受疫情影響，競賽採「社教距離版」全面改為線上。其中Tele-OP Robot Arm項目，高科大特地開發遠端平台，讓參賽者透過網路操作競賽現場的機器手臂，多校報名參加此項挑戰。

高科大電機系教授杜國洋指出，教育部委託辦理機器人競賽今年已第11年，國內重點發展機器人技術的大專院校，幾乎都將此大賽視為必爭的灘頭堡。包括台科大、勤益科大、成大、台灣師大、淡江、逢甲、銘傳、金門大學等，都有機器人研發團隊，國內賽參賽人數一直成長，近年也有高職團體參賽，期望帶領學生敲開國際賽大門。

主辦單位指出，自動化技術發達讓機器人科技的應用愈來愈成熟，全球最大的機器人需求市場就在亞洲，占了35.27%，大數據和AI技術的提升也有助於更快速實現工業4.0，進一步拉抬機器人市場。教育部委託高科大辦理國際智慧機器人運動大賽，目標鎖定FIRA及Robo-ONE兩大國際賽，大會固定補助10名學生出國參加國際賽，但多數團隊都會自費加碼，COVID-19疫情爆發前2019年出國的選手就超過200人。

2021年國際智慧機器人運動大賽剛好碰上國內疫情，所以競賽升級為「社交距離版 Social Distancing Edition, SDE」，最後討論出來的比賽項目為五種：HuroCup、Tele-OP Robot Arm、Robo-ONE、Robo-ONE Light、Robot Show。當中Tele-OP Robot Arm的項目，將使用高科大自行開發的平台，參賽者從遠端透過網路來操作競賽現場的機器手臂。賽程線上直播：

Day one:

Day two:

「2021國際智慧機器人運動大賽 International Intelligent RoboSports Cup」採「社教距離版」，首度全面改為線上競賽，並且直播。記者徐如宜／翻攝 「2021國際智慧機器人運動大賽 International Intelligent RoboSports Cup」採「社教距離版」，首度全面改為線上競賽，並且直播。記者徐如宜／翻攝

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