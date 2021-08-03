中央大學研發新世代電池 光電轉換效率破世界紀錄

中央大學分享，校內新世代光驅動電池模組研究中心與位速科技集團聯合研發有機太陽能電池微型模組，光電轉換效率達13.6％，創下國際公認的新世界紀錄，成果刊登於最新一期太陽能電池技術領域國際權威雜誌「Prog. Photovolt：Res. Appl」。

中大表示，本次創下新紀錄的太陽能電池微型模組（OPV），由位速科技及其子公司位元奈米科技負責主要製備，中大負責執行構造調整，採用通過ISO/IEC 17025認證的實驗室程序，完成該微型模組的效率驗證評價，並通過歐盟聯合研究中心光伏實驗室（JRC-ESTI）協助，再次驗證研究團隊研發的OPV光伏參數。

中大新世代光驅動電池模組研究中心主任吳春桂指出，OPV具有可透光性、色彩可調變性、可撓曲性、良好的弱光發電效率、製程簡易、低製造成本且兼具永續節能等優點，可在戶外或室內發電，並應用於各類日常生活領域，如提供電力給物聯網（IoT）的各種感應器、可攜式電子產品、綠色農場等，還可用於建築一體化光伏（BIPV）發電及作為可攜帶型充電裝置，具商業價值。

中大說明，新世代光驅動電池模組研究中心的太陽能電池效率驗證實驗室，與JRC-ESTI取得高度一致效率驗證數據，顯示校內的效率驗證實驗室，不只能及時提供我國各級單位準確的太陽能電池光電性能評價認證結果，也已具備與國際接軌的能力與地位，可望未來成為具權威的國際太陽能電池效率驗證第三方實驗室。

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