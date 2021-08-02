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成大評估10月疫情可能降級 決定恢復全大運賽事

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大今年舉辦全大運，但受疫情影響中斷，圖為5月14日開幕時的現場。圖／成大提供
成大今年舉辦全大運，但受疫情影響中斷，圖為5月14日開幕時的現場。圖／成大提供

今年的全國大專校院運動會5月舉辦，受到疫情影響中斷，主辦學校成大表示，將在10月1日到5日恢復舉辦，但為了避免太多人員擠到台南，造成防疫太大壓力，目前決定10月舉辦的包括田徑等6個項目，其他7個項目則在年底前由各單項委員會自行舉辦。

成大副校長李俊璋今天表示，恢復在大會舉辦的6個運動項目分別是田徑、羽球、桌球、舉重、射箭與橄欖球，由於有些選手在6月已經畢業、離開學校，經重新調查參與的選手約有2958人，這要視畢業選手的意願而定，即使已畢業仍能回來參賽。

學校目前評估到10月時國內的疫情應該相當平穩，李俊璋表示，即使有變種病毒，但因為疫苗與口罩等防疫策略，學校專業評估認為即使國內無法清零，仍有病例，但疫情應該已經趨緩，甚至可能警戒降到1級，不過全大運仍會做好各項防疫工作，並隨疫情調整。

他表示，目前尚未舉辦完畢的項目還有競技體操、韻律體操、柔道、空手道、軟網、角力與木球，如果全部都到台南參賽，選手加工作人員可能有1萬多，而如果舉辦6項，選手與工作人員約4千多人，兩者的防疫壓力還是不同，所以特別挑選防疫安全性比較高的6個項目，在成大舉辦。

10月的競賽，由於人員將從全台各地擠到台南，有可能造成防疫缺口，學校表示，除了一般的防疫要到位外，所有人員會比照東京奧運，賽前要有核酸檢測陰性報告，在競賽期間也要每天快篩。

據了解，全大運今年的賽事受到疫情影響中斷，連開幕晚會都取消，但競賽成績一向是做為學生升學等加分項目，因此很多選手都希望能夠繼續比賽，成大在考量後決定恢復。

成大今年舉辦全大運，但受疫情影響中斷，圖為5月14日開幕時的現場。圖／成大提供
成大今年舉辦全大運，但受疫情影響中斷，圖為5月14日開幕時的現場。圖／成大提供

疫情 成大

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