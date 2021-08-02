中山大學新學期「17+1周」有助彈性自主學習與國際接軌

因應疫情，中山大學先是宣布110學年度延後至9月23日開學，今天又表示將期末考提前至學期第17周舉行，並規畫第18周「不上課」，讓學生擁有更多彈性自主學習時間。教務長林伯樵指出，彈性調整學期長度有利學生接軌國際，如國際企業實習規畫、國際學制轉換銜接等，讓學生更具全球競爭力。

美國哈佛大學一學期16周，麻省理工學院15至16周，亞洲一流大學如韓國首爾大學16周、新加坡國立大學15周；而台灣的大專校院一學期有18周，為全球最長。中山大學教務長林伯樵表示，中山首度實施「17+1周」彈性做法，讓學生選擇跨域修習微學分工作坊、數位自學課程，或可銜接出國交換學習、業界實習等，鼓勵學生更積極探索自我，甚至規畫提早畢業。

「縮短學期長度的同時，必須調整教學模式，確保教學品質。」林伯樵強調，校內教學單位已同步規畫舉辦多元、跨域的微學分工作坊，包括共學群相關活動、西灣國際沙龍、英語學習輔導角落、職涯講座、程式設計工作坊、創新創業工作坊等。在數位自學課程方面，也已實施多年，由各學院推薦學生修習國際知名線上教學平台，如Coursera、edX、FutureLearn、Udacity 等網站的數位課程，目前已推薦55門數位課程提供學生跨院自主學習。學生修習通過後，不僅可以採認畢業學分，更可向教務處申請至多4千元的報名費補助，至今已有68名學生取得學分、75件獲經費補助。

中山大學積極推動「全英語教學計畫」，開始製作全英語（English as a Medium of Instruction，EMI）線上課程，預計至2025年開設25門EMI線上課程，除校內學生，更可提供高東屏區域夥伴學校學生線上自主修習。

中山今年首度開辦電機系、機電系及化學系3個大學部全英語專班，管理學院獲教育部通過，於明年成立「國際經營管理全英語學士學位學程」。因應雙語國家政策，更積極建置雙語化校園環境，並提供學生出國交換學習管道與經費補助。中山學生無論到國外院校研讀或企業實習，學校將透過「學海計畫」，補助每名學生每月1萬獎學金，每人最長可補助1年；經濟弱勢學子則可申請「乘風萬里·轉動人生」學習獎勵金，學校將全額補助出國費用，最高上看百萬元。

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