清水眷村文學營「記憶與展望」線上課 招20名大專生

台中清水眷村文化園區將在8月2日至8月7日舉辦為期6天的「清水眷村文學營：記憶與展望」線上課程，課程內容包含清水眷村園區實地訪查、眷村文學導讀、眷村飲食文化及戲劇作品賞析、人物故事採集紀錄與紀錄影像編製等豐富單元，將招募20名左右大專校院有意透過理解清水眷村，深度學習採訪實作和文字影像敘事等面向的學生，一起切磋。

台中市港區藝術中心表示，近年來隨著政府與人民對於地方文史保存的重視，田野採集式的人文采風書寫亦日漸蔚為風潮，台中市眾多的文化地景中，與中社遺址、高美濕地等重要景點連成一片的清水眷村，是台中海線地區備受矚目的文化場域，有原眷戶遷居國宅後所留下的眷舍、眷舍背後所蘊含之空軍眷屬生活模式與價值，及整個聚落未來的發展規劃等事項，原居住在眷村裡的住戶們也是極其重要的歷史依據，學習如何訪談眷戶們並將其口述紀錄與保存則成為本次文學營的推動目標。

港區藝術中心表示，這次文學營由東海大學外文系副教授蔡奇璋老師擔任總策畫人及總導師，邀請靜宜大學英文系教授兼系主任吳萼洲、東海大學中文系副教授高禎臨與地方人文紀錄片創作者林韋錠等優秀師資共同授課，帶領學員們一步一步從認識清水眷村的歷史背景、自眷村生活文學作品學習敘事手法以及紀錄影像編製，到獨自撰寫出動人的傳記文學或以影像形式的紀實影片等多元表達形式的文學作品，期望藉由活動，培養青年學子對在地文化關注且從中思考未來之願景，也能強化青年學生在文字和影像上的敘事力，讓眷村文化得以保存、傳承，進而再生。

大專校院以上的學生可報名，活動詳情可至清水眷村文化園區官網查詢，網址：https://www.qingshuiartvillage.net/。 清水眷村文學營，邀請大家一起寫下動人的生命故事。圖／台中市港區藝術中心提供

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