她怨讀這科系「只找到低薪工作」 內行見系別：機會算多了

不少人找工作時，最在乎的就是薪水的高低，對此，便有一位女網友分享，自己以大學畢業的專業來找工作，卻都只找到3萬以下的薪水，令她相當無助及失望，便想藉此發文詢問網友「還有什麼辦法可以翻身……」。

原PO在Dcard上以「找到工作薪水都很低」為題分享，自己從財金系畢業後，近期到人力銀行找工作，發現大部分薪水都坐落在2至3萬，再加上很多財務相關都要有工作經驗。

她補充道，自己目前是做文書然後一邊讀書準備考國考，但做到後面還是很厭世跟無助，覺得自己很爛什麼才能都沒有，便想藉此發文詢問網友「請問還有什麼辦法可以翻身嗎？」

此文一出，不少網友便針對原PO大學所就讀的科系給出建議，「財金系大部分都是走金融吧，想走會計最好要有事務所經驗，才能拿到好一點的薪資」、「財金主要是走銀行、保險、證券，甚至總務、行政之類的都可以啊，真的要做會計建議先去事務所，財金系出路明明就不少」、「銀行、證券、採購、總務、電商、行政⋯很多都可以投，要賺大錢可能就業務性質」。

另外，也有人給予實際建議，「來考公股銀行，熬個8年就年薪百萬了」、「目前疫情想找工作實屬不易，真的沒出路就國考公職吧」、「如果妳想要穩定生活，那考公務員也會是較好的選擇」、「志願役？進去起薪3萬5，不失是個存錢的方法」、「公務員不是四等三萬多，三等四萬多嗎？一定一堆人覺得超低薪」。

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