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近5成陸生盼留台升學！我大學招生回溫 706人上榜

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
今年有51所大專校院共錄取706名陸生新生，比去年增加51名，招生達成率47％。圖為陸生示意圖。本報資料照片
今年有51所大專校院共錄取706名陸生新生，比去年增加51名，招生達成率47％。圖為陸生示意圖。本報資料照片

110學年陸生碩博士班招生今天放榜，陸生聯招會統計，今年有51所大專校院共錄取706名新生，比去年增加51名，招生達成率47％。已經在台灣讀學士班的1333名學生中，就有596人報考碩士班，約占45％。

中國大陸持續禁止路生來台就學，我國大學只能招生已經在台讀書的陸生。陸生聯招會統計，110學年博士班共33校錄取156人，比去年增加82名；碩士班共46校錄取550人，比去年少31名。

按學校分，台灣大學錄取110人是最多，其次依序為清華大學60人、輔仁大學59人、政治大學55人、陽明交通大學47人、台灣師範大學45人、成功大學34人、淡江大學32人、台北科技大學28人、世新大學25人及台灣科技大學21人。

錄取學生中，有44人來自台北科技大學是最多，其次依序是中國文化大學42人、朝陽科技大學34人、輔仁大學30人、台灣科技大學29人、淡江大學27人、銘傳大學26人、雲林科技大學23人、東海大學23人、金門大學21人，以及台灣大學20人。

科系分，陸生聯招會指出，74人錄取管理及行政學類科系是最多，其次是時尚、室內設計及工業設計學類60人、軟體及應用的開發與分析學類52人、金融、銀行業及保險學類44人、新聞學及傳播相關學類38人、電機與電子工程學類37人、視聽技術及媒體製作學類26人、建築學及城鎮規畫學類25人、本國語文學學類22人、其他商業及管理學類22人。

陸生 輔仁大學 科系

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