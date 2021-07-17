最高學府閉門造車？台大系統新政策挨批「鳥籠」雙主修

台灣大學、台灣師範大學及台灣科技大學三校在2015年組成的國立台灣大學系統，開放三校學生互選課程，並於今年通過跨校雙主修辦法。未料台師大與台科大分別開出近150個雙主修名額，台大不僅沒提供任何跨校雙主修名額，還禁止台大學生申請跨校雙主修。

台師大與台科大學生會今日發布聯合聲明，批評台大校方在本應平等、互惠的台大系統中，釋出的名額、機會和資源卻少得不成比例，更禁止台大學生申請，形同鳥籠雙主修，呼籲台大系統重視資源整合共享的重要性。

台師大學生會理事長馮輝倫表示，台師大在教育、體育及音樂等優勢領域，開放了超過80位雙主修、輔系名額，盼能藉各自優勢，達成三校互補共好的願景。但三校卻對彼此間資源分享無共識，也有行政互踢皮球的情事，若不能妥善處理，很難想像未來的決策如何好好執行。

即將就任的台科大學生會新任會長呂孟哲也說，雙主修方案通過後，已有輔系者可望順勢轉為雙主修。他也以自己所屬的建築系為例，目前已有台大土木等系的同學修讀輔系，若轉為雙主修，則可取得建築師高考資格。不過台大沒有開放雙主修名額，連帶影響該校學生無法至他校雙主修，影響學生權益。

原預計申請跨校雙主修的台大學生表示，在開放申請跨校雙主修的第一天（7月15日），卻因所謂對等原則而變動，使台大學生無法申請，也沒有另外發信通知，也影響到申請的計畫。

台師大學生會及台科大學生會也在聯合聲明中指出，2020年六月，時任台大、台師大、台科大三校學生會長，聯名向台大系統的決策單位「台大系統委員會」提出納入學生代表訴求，竟遭其拒絕。他們認為，台大系統盡快納入學生代表、強化學生參與，讓學生意見能更直接地傳達。

對此，台灣大學表示，所有學校的系所開放雙主修規定，都會尊重系所決定，台大共有14個學系參加台灣大學系統，但大家對於雙主修規範仍有疑慮，因此今年台大暫不開放跨校雙主修，下個年度會持續說服各個學系，增加他們開放雙主修的意願。

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