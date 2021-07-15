大學學歷何時變得那麼難用？ 過來人揭真相：不意外

雖然擁有一技之長很重要，但仍有許多人存有學歷文憑才是找工作關鍵的想法，一名網友在PTT分享自己過往求職的過程以及所得到的薪資，但他感嘆不知從何時開始，大學學歷變得很難用，貼文一出讓許多人很感慨，還有過來人揭露真相。

原PO表示自己離開職場超過20年了，目前失業8年，回想當初剛出社會求職時候，並沒有像現在有104、1111等人力銀行提供媒合服務，想找工作都得透過報紙上的分類來投履歷。他說自己當年雖然是私立大學畢業，但還是投了4家的企業，其中包含兩家航空和海運，以及一家紡織和電子公司，結果4家全部都通知他上班，但原PO最後選擇上班比較近的紡織公司。

原PO說當初談薪水的時候是1萬7，但他開出2萬2，結果面試官說「薪水絕對比你想的好」，最後公司給出2萬4薪水，比他開出的條件多2千元。原PO表示敘薪是博士一級、碩士一級、大學生一級、大專生一級，並沒有國立私立區別，反觀現在的畢業生找工作時，不僅要看學校，還分國立前、國立後，私立前、私立後，讓他忍不住想問「是什麼時候開始，大學學歷變得那麼難用？」

貼文引來鄉民們熱議，「廣設大學開始？」、「跟供需法則有關」，其中還有熟知內情的人解釋是從普大濫設開始的，之後技專也跟進，而且供給多但市場需求沒有增加，文憑貶值不意外，「你那時代的學士，差不多相當今天的國立地名大學，搞不好還更有優勢」。

這名網友還表示以前不要說學士，就連五專、二專都不是人人可以讀的，「所以如果有人說今天的學士沒有以前專科畢業值錢，其實還算蠻中肯的。以前文憑沒貶值前，規模大的公司連專科敘薪都還會細分，五、二專同一級，三專再高一級」。

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