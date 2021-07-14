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英文比賽得獎連連 大二女生未來想當空服員
就讀萬能科技大學「航空暨運輸服務管理系」大二的傅羽慈，今年參加全國英語口語相關競賽接連得名。從小熱愛英文的她，為了高額獎學金和豐富的國內外實習機會選擇就讀萬能科大航服系，如今不僅多益成績拿到805分，也在各大比賽表現突出，積極朝著空服人員或地勤的目標邁進。
傅羽慈為了各項比賽，每天有紀律地花時間大量練習，一一針對弱點請老師幫忙正音，即使基礎實力堅強，仍以破釜沉舟的決心打掉重練，搭配臉部表情和肢體語言強化語意，逐漸累積經驗和自信，她說除了平時練習時要專注，比賽時保持平常心，冷靜不慌張才能發揮最大潛力。
今年她與同班戰友張柏恩聯手參加「全國技專校院英語朗讀比賽」團體賽第三名、「全國技專校院英語口說大賽」總決賽佳作獎，又與4位航服系學生張柏恩、彭茹蕙、林妙旻及洪子喬組隊參加「全國英語讀者劇場比賽」，打敗北、中、南各技專校院參賽隊伍百餘名選手，奪下全國第三名。
傅羽慈日前報名「星宇航空夏令營」隊輔甄選，也在僅有6位稀缺名額下脫穎而出，獲得全程免費參與深度航空體驗營課程的難得機會。
校長莊暢表示，現今產業分工全球化，英語十分重要，學校非常鼓勵學生參加英語口語競賽，聘請優秀的英語教師來指導學生，「以賽代訓」增強學生英文的口語能力。
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