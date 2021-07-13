考上台大醫被「怪物學霸」電慘 他看名次崩潰：自己好笨

台大醫學系一直以來是許多學生心中的夢幻科系，每年競爭激烈，能擠進台大醫科窄門就讀的學生不僅學科能力強，更是各縣市各學校的「強者中的強者」。近日一名網友透露考上台大醫的真實感受，還表示自己曾經讀書讀到崩潰，去醫院掛門診。

原PO在大學生論壇《Dcard》表示，他就讀台大醫學系，從來不會因為有台大醫學生的名號，就在網路到處戰科系、戰學校，他認為在台大醫科這種「怪物雲集的鬼地方」，從來不覺得自己有資格嗆別人，甚至常常覺得自己腦袋鈍鈍的。

原PO透露，台大醫大致分為三種人，一種人是「怪物學霸」，在班上有好多同學相挺，每天生活過得愜意悠哉，雖然吃喝玩樂還照樣拿書卷獎，一種人是「普通生」，雖然在校成績普通，但在其他地方有所高就，例如申請雙主修，或是申請國外實驗室等。

然而，他屬於第三種人，就是連本科學業都讀不過來的「底層生」，原PO表示，他自從上台大後，每天幾乎是死命活命得讀書，但名次依然在後段班，甚至為此去掛醫院門診，「問醫生我是不是學習障礙，結果一分鐘內被他轟出來」。

原PO感嘆地說，進來台大醫後才領悟到「人外有人天外有天」，他原本對沒在上大學前拿過第二名有點遺憾，結果上大學後，系上名次直接掉到100名外，只有老鳥才有這種落差感，「大家如果在考試版看到囂張猖狂的醫學仔，絕對是初出茅廬，還沒進學校的準大學生，請安心嗆爛這隻菜雞，反正他入學後也終究會學到謙虛」。

貼文一出，許多網友紛紛安慰原PO「唉..原PO都這麼厲害了還這麼謙虛，這樣會讓我會覺得自己超爛」、「原PO別難過，台大醫科的最後一名還是台大醫科，雖然未來選科會很難選，但對外人來說是贏一大堆人了」、「原PO會有這個感覺是因為醫學系是菁英的聚集地，而一群菁英一起比較就會有高下之分，但不代表你不行」。

也有網友認為原PO這種感覺很正常，「正常，一堆進台大的在外人眼中，就是超會讀書的人，結果進去就發現怎麼考都只有中後段」、「進來後才知道考前有人說根本沒讀，結果拿卷，是真人真事」、「本來高中也不覺得自己特別聰明，上大學後發現自己是個笨蛋」、「我曾經去過台大醫學院裡面，那邊的氣場真的不同...」。

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