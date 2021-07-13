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讀什麼學校重要嗎？ 過來人揭：「這時候」就會看學歷

聯合新聞網 / 綜合報導
之前因本土疫情升溫，大學指定科目考試（指考）延期至7月28到30日舉行，並採取嚴格的防疫措施。 圖／本報資料照片
之前因本土疫情升溫，大學指定科目考試（指考）延期至7月28到30日舉行，並採取嚴格的防疫措施。 圖／本報資料照片

先前因本土疫情升溫，大學指定科目考試（指考）延期至7月28到30日舉行，並採取嚴格的防疫措施。指考與學測成績關乎著學生的選填學校與志願，對此，便有網友好奇「一間學校的名字，真的會影響人的未來嗎？」引起許多網友們的論戰。

原PO在Dcard上以「校名真的會影響嗎？」為題發文說明，自己是地名高中出來的學生，功課的確不算好，但也不是在後段班的學生，大概就是在中上游到中間徘徊。而根據這次學測的成績，也只能去私立大學，但因為私立大學的學費的確不便宜，在選系不選校的狀況，便選擇了這間（佛光）大學。

他補充道，自己雖然是上了一個自己還算喜歡的科系，但看到網路上很多人還是會覺得學校對於未來影響很大，所以也在考慮要不要轉學，但深怕自己轉學也是去不了國立，轉到其他私立大學，學費也是一個需要擔心的點，便想藉此發文詢問網友們「大學的學歷真的影響很大嗎？」

此文一出，不少網友都認為原PO應該換所學校念，「當然會，用膝蓋想都知道，什麼年代了還需要問這種問題」、「會，可以直接退錢了」；但也有留言認為，還是興趣最為重要，「重要的還是科系自己有興趣，認真鑽研，之後研究所再考四大四中，以前的校名就不那麼重要了。」、「最重要是你的軟實力（溝通、談判、與他人協調的能力…）」。

而更多網友則指出，剛出社會時比較會看學歷，「我覺得前五年左右有用，五年後會多參照你這五年在什麼公司、做了什麼，兩者一起下去評判」、「第一份會，後面看個人造化」、「通常前1-3份工作會看學歷吧，因為你沒有職場需要的『能力』，所以他們只能從你的『學歷』來判斷你是不是可以被教育的，但當你年資越高的時候，這時候就會比較在乎你的能力」。

除此之外，也有一名網友以「別再執著頂大排名」為題提醒，現在即將參加指考、選填志願的準大學生們，選擇學校時不要執著於校名與排名，撇除名校迷思才能真正理性客觀的選擇最適合你的校系。他補充道，就算是選醫學系的學生，還是要看各大學周圍的生活機能，更強調「此時此刻的選擇不只決定你未來履歷上的學歷校名，更深深影響著你人生最青春的幾年。請務必審慎思考你希望這段日子以什麼姿態度過，不要輕易被歷年的分數左右人生」。

科系 指考 大學生 疫情 Dcard

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