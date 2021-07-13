陽明交大楊承燁編織棒球夢 挑戰職棒新人選秀

國立陽明交通大學109級校友楊承燁六月踏出校園，高中才開始打棒球的他，今年春訓跟著統一獅隊練球，已獲球團推薦，12日投入中華職棒32年季中新人選秀會，最後雖未選入新人球員，但楊承燁說，未來將再給自己更多的磨練及努力，持續編織棒球夢。

楊承燁今年從陽明交大管理科學系畢業，高中才開始打棒球的他，大學即以體育績優的身份加入交大棒球隊。他說，大一時還未確定未來的人生規畫，直到參與棒球隊訓練後，在教練黃杉楹指導下，球技有了突破性的進步，開啟了決定挑戰職棒夢想的開端。

決定投入棒球後，第一個想要做好的事卻是收心重拾課業。事實證明，課業、鍛鍊兩頭燒的他，以過人的毅力和執行力證明學業、棒球是可兼顧的，並且在一畢業就爭取到難能可貴的機會。

陽明交大棒球隊教練黃杉楹指出，楊承燁大二時代表交大出賽大專聯賽，擔任投手在實戰中投出時速138公里快速球，當時即已展現過人的實力。而身為非自小開始訓練的球員，背後所付出的汗水與努力絕對是加倍艱辛，也進步神速。

陽明交大體育室主任王志全表示，陽明交大91學年度起，首創國立大學非體育科系運動績優生獨立招生先例，至今邁入第20個學年，已招收269名菁英。陽明交大運動績優生除兼顧術科訓練與學科能力培養，亦注重品德教育，也鼓勵學生多元發展適性揚才。

陽明交大雖未有體育相關科系，但已培育出諸多運動明星和國家代表隊選手，如職籃選手陳濡群、成力煥；世大運游泳國手張芳語，以及獲選羽球國家代表隊的許玟琪。

身為喜好棒球的陽明交大校長林奇宏，在獲知楊承燁獲推薦選拔職棒新人時倍感榮耀，林奇宏說，陽明交大營造多元跨域學習環境，給予學生彈性的學習時間與空間，同時鼓勵學生參與課外活動，奠定了未來朝向多元方向職涯發展的基礎。 楊承燁獲球團推薦，12日投入中華職棒32年季中新人選秀會，最後雖未選入新人球員，但楊承燁說，未來將再給自己更多的磨練及努力，持續編織棒球夢。圖／陽明交大提供

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