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飛機安全生力軍 「堅果」衛星擬延至今年底發射升空

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
堅果衛星的酬載是廣播式自動回報監視（ADS-B）接收器，能接收衛星下方飛機發出的ADS-B訊息，追蹤全球的飛機飛行軌跡，有提升助飛行安全。圖／取自國家太空中心官網
堅果衛星的酬載是廣播式自動回報監視（ADS-B）接收器，能接收衛星下方飛機發出的ADS-B訊息，追蹤全球的飛機飛行軌跡，有提升助飛行安全。圖／取自國家太空中心官網

科技部今年初宣布發射三顆國產立方衛星，其中「飛鼠」、「玉山」已經升空，第三顆「堅果」衛星原定今年6月發射，據了解因更換發射公司，預計延至今年底發射。它能追蹤全球的飛機飛行軌跡，有助提升飛行安全。

「堅果」由虎尾科技大學研製，據了解因發射端出問題，沒能和「飛鼠」、「玉山」一起升空。最近又傳出換了一家發射公司，預計從原定今年6月延至今年底發射。

國家太空中心在官網介紹，堅果的酬載是廣播式自動回報監視（ADS-B）接收器，能接收衛星下方飛機發出的ADS-B訊息，追蹤全球的飛機飛行軌跡，有提升助飛行安全。

「飛鼠」和「玉山」已於今年初發射，並在台灣基地台收到衛星回傳的訊號。

太空中心指出，「飛鼠」由中央大學研製，使用的科學酬載是自製的電離層探測儀（CIP），是福衛五號先進電離層探測儀AIP的縮小版。此探測儀能現場量測繞地軌道上電離層的電漿特性，包括溫度、化學反應、電動力學等，偵測出電漿不規則體，以研究它對衛星和地面無線電通訊的干擾。

「玉山」由騰暉等公司研製，酬載是自動識別系統（AIS）和自動封包回報系統（APRS）接收器。衛星上AIS接收器能接收衛星下方船隻發出的AIS訊息，儲存船隻的航行軌跡和附帶訊息到衛星上。等經過地面站，衛星經由UHF無線頻率將AIS訊息下傳。這樣可以追蹤全球的船隻航行軌跡，有助船隻航行安全。

什麼是立方衛星？科技部的科普網站「科技大觀園」介紹，立方衛星適合用於教學，它的特徵包括體積小、重量輕、設計及製造成本低、操作壽命短，但能讓學生全程參與概念發想到發射，從中了解每一個衛星發展階段的工作。

玉山 太空 虎尾科技大學

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