陽明交大將設產學創新研究學院 台積電等7企業攜手共創

國立陽明交通大學今天指出，教育部昨天審議陽明交大設立全台第1所產學創新研究學院，校方將與台積電、聯發科技等7大高科技企業，以產學共創模式攜手培育下世代半導體高階研發人才，學院設前瞻半導體與智能系統研究所，預計110學年度開始招生。

校長林奇宏說，產業界人才需求不斷，當半導體應用發展到一定程度，需要投入新一代基礎科學的研發，才能帶領科技走向下個世代，他認為台灣在人才與技術突破上仍有侷限，在政府通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，陽明交大在最短時間內完成計畫書送交中央機關審議，成立國內第一所半導體學院。

「我們深覺培育台灣產業下世代人才之責任重大與刻不容緩」，林奇宏說，過去產學合作的概念是企業出資、學界提供人才，執行後往往會有學用落差，未來學院運作將實踐產學共創的精神，如同醫療領域「教學訓用」一條鞭的概念，陽明交大合校後，醫學與高科技領域產生融合，產學共創就是將「教學訓用」的概念帶入產業界。

副校長陳永富野進一步說明，產學共創建立雙向機制，企業不僅投入經費，同時讓業界師資回到校園，與學校共同投入研究能量，進行知識擴散與技術移轉，並建立長期合作關係，培養學用合一、被需要的人才。產學創新研究學院的精神即是產學共創、人才培育、學用合一、飲水思源，建立對的循環。

校方指出，此計畫獲業界高度肯定，台積電、力晶電子、聯發科技、聯詠科技、鴻海精密、緯創資通、研華科技7大高科技企業將全力投入，與陽明交大共同培育半導體高階研發人才。

陽明交大產學創新研究學院預計110學年度起招生，採一院多所模式，下設前瞻半導體和智能系統研究所。前瞻半導體研究所擴大培育具前瞻設計、製程、封裝、材料系統性之產業高階人才，每年招碩士班學生60名、博士班學生15名；智能系統研究所以培育跨重點領域整合專精人才為宗旨，每年招碩士班學生40名、博士班學生10名。

陳永富也提到，過去交通大學以電子領域起家，協助國家建立半導體製程與IC設計護國神山。科技發展日新月異，陽明交大也持續升級，建立全新產學共創模式，萬眾齊心讓護國神山更穩定，並建立更多更具系統的護國神山，引領台灣產業邁向新藍海。

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