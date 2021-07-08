一畢業就贏得職場競爭力！全台10大私立大學求職人氣排行榜

畢業後就無縫接軌進入職場！

大學指考即將到來，緊接著放榜後的就是選填志願，學生、家長除了考量分數高低，也相當在意大學是否提供實習機會、與企業產學合作，及能否選修跨領域課程，增加在學生的職場競爭力，幫助他們畢業後銜接職場，因此台政清交等國立名校不再是選校的第一選擇，許多私立大學成為學生與家長的心頭好。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》排名台灣私立大學在求職出路的網路聲量，以及這些私立大學提供什麼產學合作或跨領域學習機會，讓學生在求學時期就能接軌業界。

image source：pexels（示意圖）

NO. 1 輔仁大學

輔仁大學擁有橫跨文學、理工、法律、傳播等領域的多元科系，加上有醫學院及附設醫院，學群資源豐富完整，可以跨領域選修不同課程，培養多面向的能力。

疫情期間，輔仁大學化學系及醫學團隊攜手萬泰科技，合作實驗將ACT銀銅鈦濺鍍技術廣泛應用於口罩等防疫用品上，提升防疫量能，在醫療實戰上發揮即戰力。同時，2021年3月，輔仁大學與新北市政府合辦校園徵才博覽會，邀請46家知名廠商進駐校園，學生可以面對面向企業請教就業資訊、繳交履歷，提早了解就業市場現況，共釋出2,000個職缺，學生踴躍參與，初媒合率達41%。

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NO. 2 淡江大學

因應AI時代來臨，淡江大學於109學年度新設立「AI創智學院」，與穩懋半導體、信邦電子等企業簽約進行產學合作，結合線上學習與實體課程，學生不僅可以自主安排學習時間，還能加強跨領域實力。

2021年3月，淡江大學與新北市政府合辦就業博覽會，邀請94家廠商參展，開出超過3,000個職缺，初媒合率達41.2%，除了實體徵才，同時與1111人力銀行合作，提供線上就業管道，提高就業機會。

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NO. 3 中國文化大學

文化大學因歷史悠久、系所與學生人數眾多，在各產業擁有龐大的校友資源，成為畢業生求職的優勢。近來文化大學用積極活潑的方式經營社群新媒體，讓學生快速了解校內外資源，文化大學時常透過臉書粉專提供實用職涯資訊，在LINE上分享校內最新活動，還替師生設計LINE貼圖，掀起討論熱潮。

另外，文化大學掌握到「大學永續」的全球熱議趨勢，將菁英書院性質的「曉峰學苑」與聯合國永續指標連結，邀請社會企業界的領導人擔任學苑導師，鼓勵學生以創新概念投入社會關懷與環境議題，培養學生的企劃實力與合作能力。

image source：臉書／中國文化大學

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NO. 4 東吳大學

深耕法學與商學領域的東吳大學，為了強化產學合作，積極推動企業參訪、學生實習方案、企業說明會與校園徵才、學術與產業合作交流，加上看中未來無論何種領域的人才都須具備數位科技能力，東吳大學更成立多個校級研究中心，包含海量資料分析中心、巨量資料管理學院、人工智慧應用研究中心等，透過開設數位自主學習課程，提升學生的大數據分析能力，再搭配與產業合作，將知識運用於實務工作。

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image source: 東吳大學

NO. 5 逢甲大學

逢甲大學位於台中精密機械、傳統光學等產業核心地帶，以此優勢創立「逢甲大學國際產學聯盟」，邀請國內外企業加盟，整合校內教師、研究資源及企業經驗，藉由產學合作，達到高階人才訓練、就業輔導等目標，已有多家知名企業響應，包含台灣製程設備大廠志聖工業將在逢甲大學建構人才培訓營、技術研發營地；帆宣集團也與逢甲大學與合作打造亞太首座全應用型5G專網實驗場域。

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NO. 6 東海大學

東海大學近幾年在AI跨領域的人才培育上不遺餘力，不僅聘請資深重量級師資，擔任管理學院「產業智慧轉型中心」榮譽講座教授，同時還與美國亞馬遜AWS合作成立「雲創學院」，只要是東海大學大學部二年級以上學生，皆可申請就讀雲創學院學分學程，惟工工系、資工系、電機系、應數系、資管系、企管系等6系具優先申請資格。由於AWS認證為國際級認可，學生修課完畢通過認證後，能對就業與薪資大有幫助。

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NO. 7 中原大學

為了減少產學落差，中原大學與晶片大廠Intel、鴻海科技集團、邊緣運算領導廠商凌華科技合作，於中原資訊工程學系推動全台首創的完整機器人作業系統（ROS 2）及AI課程，亦為全球少數幾間完整開授機器人作業系統的大學，投入專業師資與百萬設備，打造中原AI機器人5G專網實驗室，讓學生在資源豐富的環境學習，更了解產業需求，畢業後無縫接軌進入業界，成為AI人才的即戰力。

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NO. 8 世新大學

以新聞傳播教育起家的世新大學，除了有歷史悠久的「世新廣播電臺」供學生實習研究，還善用其優勢與多個Podcast平台合作，於109學年度推出18檔結合課程的Podcast節目，讓學生們從實作中掌握課程內容、跟緊傳播新趨勢。世新大學近年還新蓋「全媒體大樓」，與跨系所、跨產業專家合作，打造4D試片室、專業主播台、實景與虛擬主播棚等新穎設備，並開設相關課程，讓學生與業界接軌。

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image source: 世新大學

NO. 9 義守大學

設有醫學系的義守大學，擁有發展健康醫學的優勢，於2020年8月新成立「智慧科技學院」，並開設全校必修通識課「健康醫學密碼」，結合AI人工智慧與健康醫學知識，藉由跨學系混班上課，讓來自各領域的學生激盪出不同的思想火花。

義守大學推行校園雙語化已超過10年，在提升學生英語能力的同時，還能培養學生的國際化視野，學生不只是跨領域學習，更是跨國界思考，接軌國際。

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NO. 10 中國醫藥大學

中、西醫兼備的中國醫藥大學，自109學年度起，將部分科系從原校本部遷到新建的水湳校區，下重本投入教學研究資源，結合AI人工智慧技術，應用於精準醫學等領域。

中國醫藥大學在COVID-19研究上亦有亮眼表現，校長洪明奇院士帶領新冠科研究團隊，在科技部「COVID-19之標靶藥物開發」計劃協助下，開發出對抗英國與南非變種病毒的抑制劑，可見其在醫療應用上的實戰力。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年01月01日至2021年06月29日，共6個月。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『私立大學求職出路』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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