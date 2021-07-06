看護、社工需求增加 台北海大校花投入社工助人

疫情肆虐全球衝擊經濟，外籍看護來不了，加上需要被照顧者增加，導致醫療體系大缺工，健康照護與社工逆向成為熱門焦點，今年大學招生上報考率逆勢成長。台北海洋科技大學校花李妍臻畢業投入職場後，透過自身專業幫助民眾，對於社工創造出的價值也相當有感。

台北海大指出，據媒體報導，照護相關在台灣商機超過3.6兆，預估全球今年需求將達1817億美元，因為疫情籠罩，外籍看護不能來，社工及照護專長變成近期疫情市場上重點。

擁有北台灣唯一結合健康照顧及社會工作專長的科系，台北海大健照系主任許雅喬透露，不只是一般學生，現在許多學、碩、博士畢業後，還會重新選擇進修社工系，就是希望取得社工資格。

以海大健照系為例，學生在邊讀大學時就能邊拿取社工資格，只要實習合計達480小時即可符合，省下接軌職場的時間。

台北海大表示，社工是以弱勢族群為服務對象，用個人專業搭配訪視、照護，透過需求規畫出專案，再結合社會資源讓被對象能妥善被照顧；照護則要學習健康基礎知能管理，還有理解政策、法規，增加人類正向健康行動，要懂得行銷、企畫、管理。

去年從台北海大健照系畢業的校花李妍臻目前已在醫院當社工，她回憶，在學時常到醫院陪生病小朋友聊天，協助無助家長或老人申請資源，能夠運用社工專長幫助他人非常感動。李妍臻說：「1個微笑，1個關懷，就可能減少1滴眼淚，一些社會問題。」 台北海大健照系讓學生享受大學生活時也能提早接軌職場，也是北台灣唯一結合照護與社工系性質的科系。圖／台北海大提供 學生透過實習訪視，能更清楚作為1名社工該注意的地方，增強自身專業。圖／台北海大提供

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