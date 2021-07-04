理工宅沒朋友？ 調查：文組生友誼數量品質都高於理組

東吳大學社會學系上周舉行「新世代暨社會研究方法研究成果發表暨學生學習成果發表會」，學生調查大台北地區大學生發現，文組大學生的友誼，不管是人數或品質都高於理組。而大學生的閨蜜超過四成是高中認識的，國中同學次之，最後才是大學同學。

東吳大學社會學系自101學年起進行「新世代」長期研究，針對新世代的消費、休閒娛樂、愛情婚姻、就學就業、友誼關係、社會參與社會關懷等各項主題進行研究調查。今年在為期一個月的作業期程中取得887份有效樣本問卷，男生占34％，女生占66％。

調查發現，在好朋友的數量方面，男性與女性的好朋友數量上沒有顯著差異，平均都有五名朋友。但在同性友人上則有顯著差異，女性平均有4.33個同性友人，比男性平均3.55個同性友人還多。

在友誼品質方面，調查發現，不同性別對友誼品質有顯著差異，女性的友誼品質平均19.75，高於男性的友誼品質（平均17.76），可能與女性的同性朋友數量較男性多有關，更能獲得有效的社會支持。

此外，主修第一類組的學生平均有5.69個好朋友，且友誼品質平均19.37，皆顯著高於第二類組。

從認識最親近好友的途徑分析，調查發現，多數大學生的好友是高中時期的同學（41.7％），接著為國中認識的同學（17.8％），而大學同班同學僅排第三（13.3％）。有可能是因為這次八成以上受訪者都為大一或大二的學生。

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