快訊

接種輝瑞、莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

元培醫大校友王宥崴線上講座 醫學影像處理AI新定義

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
元培醫大校友王宥崴分享AI可以用在醫學影像的地方。圖／元培醫大提供
元培醫大校友王宥崴分享AI可以用在醫學影像的地方。圖／元培醫大提供

人工智慧深度學習正重新定義醫學影像處理，元培醫事科大資工系校友、博士候選人王宥崴日前透過線上講座分享該專業領域研究心得，講座內容具前瞻與實用性，對未來學術界及實際於醫院使用上，提供想法與建議。

元培醫事科大指出，近年科技發展迅速，硬體的提升、演算法的進步、大量數據的整合，以致人工智慧（AI）蓬勃發展，為了讓學校教師及醫學影像暨放射技術系學生了解AI在醫學影像處理的運用，教務處教學發展中心特別邀請台大資工所博士王宥崴，透過線上講座分享AI是如何重新定義醫學影像處理；何謂AI？包括2019、2020近兩年著名的AI應用、醫學影像處理使用深度學習(Deep Learning)的定位和簡介，及個人於醫學影像處理的研究著作「醫學影像處理使用深度學習」主題。

王宥崴博士候選人專長領域為醫學影像處理（三維重建、腫瘤偵測與切割、體積計算、器官擷取、電腦輔助診斷系統）、影像處理（一般影像處理與數位資料隱藏）、生物資訊、深度學習等。

王宥崴也是元培校友，2008年透過高中申請入學管道進入資工系就讀，大二時受老師陳啟禎啟蒙，開啟對醫學影像資訊處理的興趣，一路從專題研究到畢業專題都與此相關，2012年畢業時還領取到創校人獎學金，並推甄到台北大學繼續攻讀資工研究所，期間也在中研院擔任莊樹諄院士研究助理，碩士班畢業後又繼續於台大資工系攻讀博士班。

AI 器官

延伸閱讀

醫事國考照辦惹議 考選部：視疫情變化不排除延期

禾馨4診所違規施打關係企業非醫事81人 北市開罰230萬

立委黃國書：成功爭取醫事領域實習生施打疫苗

醫事實習生納第一類疫苗對象 教育部請各校盡速造冊

相關新聞

疫情阻礙不了創作 大葉大學造形藝術系線上畢業展讓人玩味

彰化縣大葉大學造形藝術學系第22屆畢業展原訂六月舉辦，卻受疫情影響只能改為線上展覽，也特別以「疫情失控」為畢業展之名，作...

政大加入產學人才培育聯盟 與亞洲名校共享資源

政治大學今天宣布，近日已正式成為「全球未來產學人才培育策略聯盟」的成員，未來將強化跨國產學合作，與同是聯盟會員的10多所...

78歲郭榮豐好學不倦 努力苦讀5年取得長榮大學博士學位

78歲郭榮豐經一年先修、四年努力，前天拿到長榮大學經營管理博士學位，是長榮年紀最大的畢業生。他鼓勵有志向學的人，年齡不是...

慘斷頭！蓋新校舍老樹卻變成這樣 嘉大：已請廠商改善

嘉義大學預計斥資4億餘新建學生宿舍，如今預定地卻傳出有整片樹林遭斷頭，環保團體森林城市協會在粉專貼出照片，質疑校方以農學...

高雄大學首辦線上畢業典禮 畢業證書宅配到家

國立高雄大學今舉辦第18屆畢業典禮，全程以線上轉播搭配即時互動進行，校長陳月端勉勵畢業生尋夢踏實，不斷學習精進專業，亦關...

台大「高顏值」國際生從低潮中振作 教授一句話點醒他

台灣大學今年共有1萬259名畢業生，今上午舉行創校近百年首場線上畢業典禮。三名畢業生代表分別感謝台大教會他們的事，其中來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。