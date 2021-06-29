元培醫大校友王宥崴線上講座 醫學影像處理AI新定義

人工智慧深度學習正重新定義醫學影像處理，元培醫事科大資工系校友、博士候選人王宥崴日前透過線上講座分享該專業領域研究心得，講座內容具前瞻與實用性，對未來學術界及實際於醫院使用上，提供想法與建議。

元培醫事科大指出，近年科技發展迅速，硬體的提升、演算法的進步、大量數據的整合，以致人工智慧（AI）蓬勃發展，為了讓學校教師及醫學影像暨放射技術系學生了解AI在醫學影像處理的運用，教務處教學發展中心特別邀請台大資工所博士王宥崴，透過線上講座分享AI是如何重新定義醫學影像處理；何謂AI？包括2019、2020近兩年著名的AI應用、醫學影像處理使用深度學習(Deep Learning)的定位和簡介，及個人於醫學影像處理的研究著作「醫學影像處理使用深度學習」主題。

王宥崴博士候選人專長領域為醫學影像處理（三維重建、腫瘤偵測與切割、體積計算、器官擷取、電腦輔助診斷系統）、影像處理（一般影像處理與數位資料隱藏）、生物資訊、深度學習等。

王宥崴也是元培校友，2008年透過高中申請入學管道進入資工系就讀，大二時受老師陳啟禎啟蒙，開啟對醫學影像資訊處理的興趣，一路從專題研究到畢業專題都與此相關，2012年畢業時還領取到創校人獎學金，並推甄到台北大學繼續攻讀資工研究所，期間也在中研院擔任莊樹諄院士研究助理，碩士班畢業後又繼續於台大資工系攻讀博士班。

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