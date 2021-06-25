中正大學前瞻技術培訓班受歡迎 暑假加開1班線上教學

嘉義縣中正大學高齡跨域創新研究中心舉辦的第2期前瞻技術培訓班「AI, Robot,FinTech（智慧金融科技）」技術培訓班，昨天舉行線上結業式，第一、二期青年學員成功進入科技業職場，培訓班大受歡迎，第三期29日開班，報名額滿，7月加開1班，因應防疫三級延長，授課改採線上教學。

高齡中心秉持培訓人才精神，提升青年競爭力與未來產業趨勢需求專業能力，配合勞動力發展雲嘉南分署「產業新尖兵試辦計畫」，開辦「AI, Robot, FinTech」技術培訓班，扶植雲嘉南青年就業，提升專業技能。

本次課程自3月25日至6月24日，為期3個月，每周10門課，學員40 人，課程跨足最新AI, Robot, FinTech等三大領域十個課程，包括：電腦視覺與AI照護機器人、語音處理與AI聊天機器人、醫學訊號分析與智慧醫療、數位訊號處理、人工智慧與深度學習、Python語言與人工智慧程式入門、現代投資學、金融大數據分析與財務預測、FinTech實務應用。

高齡中心整合中正大學15位優秀教授，傳授專業知識與實務經驗分享，結業式來賓有中正副校長兼高齡中心主任郝鳳鳴、高齡中心副主任賴文能、電機工程學系系主任陳自強教授、電機工程學系余松年教授、江瑞秋教授、資工系江振國教授、管理學院鄭揚耀教授及老師學生。

郝鳳鳴說，培訓人才可在半導體設計、製造、封測，通訊與智能產業與高齡銀髮產業領域發揮，第一期及本期參訓青年，成功進為台積電研發工程師，大聯大公司工程師，日月光半導體工程師，群創電子，大成公司及陽明海運。前瞻技術課程第三期29日開班，報名額滿，7月加開1班，授課改線上教學。 嘉義縣中正大學高齡跨域創新研究中心開辦第2期「AI, Robot,FinTech（智慧金融科技）」技術培訓班，昨天舉行線上結業式。記者魯永明／翻攝 嘉義縣中正大學高齡跨域創新研究中心開辦第2期「AI, Robot,FinTech（智慧金融科技）」技術培訓班，昨天舉行線上結業式。記者魯永明／翻攝

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