台師大邀5名運動科學學者演講 即日起免費報名

台灣師範大學宣布規畫一系列「運動科學學術大師講座」，邀請歷年來獲科技部傑出研究獎的五名運動科學學者，每月推出一場遠端視訊演講，分享心路歷程及其學術專業。首先由樂活EMBA研究講座教授相子元登場，6月25日晚上7時分享「運動科技」，免費開放學生及民眾上網報名。

台師大表示，相子元2016年拿下運動科學史上首座傑出研究獎，陸續有台師大體育與運動科學系研究講座教授洪聰敏、成功大學體育健康與休閒研究所特聘教授蔡佳良、台師大體育與運動科學系研究講座教授張育愷、以及彰化師範大學運動健康研究所特聘教授古博文等5名學者獲獎。

首場演講於6月25日，由相子元主講「運動科技」，蔡佳良接第二棒，將於7月16日分享「運動與認知神經科學跨領域研究成果與歷程」，接著張育愷於8月20日演講「從功夫到運動心理與大腦科學之路」、古博文於9月10日帶領大家探究「身體活動與健康科學：流行病學的觀點」、壓軸場是洪聰敏於10月1日暢談「卓越運動表現的腦與心理學」，演講時間都在晚上7時，歡迎免費上網（https://forms.gle/9Q8HV1EXd39i4U1SA）報名。

台師大表示，用心聆聽他們的故事後，就會發現科研的路上並不孤單，期盼藉由前人成功經驗，能夠激勵更多莘莘學子，踏實堅定走穩每一步，朝向更卓越的學術研究發展方向前進。

商品推薦