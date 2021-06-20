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前新聞主播何啟聖博士班畢業 高齡九十歲母親為他撥穗

聯合新聞網 / 綜合報導
為了報答親恩，何啟聖雙膝下跪，由九十歲高齡的母親為他撥穗。（照片提供：何啟聖臉書）
為了報答親恩，何啟聖雙膝下跪，由九十歲高齡的母親為他撥穗。（照片提供：何啟聖臉書）

因為疫情，畢業典禮改為線上舉辦，今年的畢業生難免有股淡淡的哀傷，但也有人不甘於此，發揮創意，為自己舉辦一場客製化的畢典，留下難忘的回憶。今年也在畢業生之列的前新聞主播何啟聖，就特別請出高齡九十的母親為他撥穗，為了報答親恩，何啟聖雙膝下跪接受撥穗，讓網友看了直說，好酷、好感動！

何啟聖在臉書PO出了他自己剪輯的畢業典禮影片，為自己留下紀念。他今年從中華大學科技管理博士班畢業，同時，獲頒「斐陶斐榮譽學會榮譽會員獎」，由於無緣上台領獎，他特別請出高齡九十的母親，為他頒獎。

同時，母親也為他的博士學位進行撥穗。為了報答親恩，他還特別雙膝下跪，接受母親的撥穗，還給了母親一個深深的擁抱，謝謝母親養育、教育之恩。

何啟聖經過六年苦讀，終於如願取得博士學位，他特別感謝指導教授，在他論文「應用超音波訊息傳遞於行銷領域之研究」上，無論結構、文獻與實測上耐心的指導。

他還說，形式上最高學歷到手了，但學習的路，會始終懷抱求知若渴的心情，持續精進。何啟聖也預告了，畢業之後接下來，將會朝向區塊鏈數位資產管理的工作來發展，希望再創職涯另一片亮麗的風景。

這次中華大學在線上畢業典禮的安排上，也發揮巧思，特別將領取畢業證書及頒獎同學的照片，以合成的方式處理，彷彿真像是從劉維琪校長手中接過畢業證書。希望這份用心，來表達對畢業生誠摯的祝福。

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