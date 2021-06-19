大學教授課程被批「涼到蓋棉被」 祭評量手段要求洗白惹議

國立中山大學中文系楊姓女教授疑不滿大四學生在網路Dcard評論她的課程「涼到蓋棉被」，竟發文要求修她「國學導讀」必修課的大一生替她上Dcard留言洗白，還強調「仗義執言的我加分」！中山大學對此表示，經與楊師溝通後，已取消這門課的評量方式。

中山大學中文系一名大四生在網路上批評楊姓教授，「9點的課，老師幾乎都10點半以後才到，一下說太冷心臟不適去看醫生，一下說系上會議，就算早到，講個話後也會先行離開，11點40再回教室，「涼到蓋棉被有錯嗎，我真的帶枕頭去睡啊」！

楊姓教授得知後也上網回擊，批評發文的「學長」不負責任，誤導學弟妹，其心可誅，陷中文系於不義，並要大家一人一信告訴樓主真相，「不須為她化妝美言，只要如實說就好了，告訴大家國導課沒有涼到爽，沒有棉被，更沒有甜滋滋的分數。」文末並標註，副本或截圖給她，願意仗義直言，就為你學習態度加分（視內容加5～10分不等），如果這位學長願意撤文，全班加20分。

這場網路師生對戰，累及學校。中山大學今早表示，楊教授此舉與學生課堂學習表現無關，違反本校教師授課暨評分原則的規定，經中文系主任與楊師溝通後，已取消這種成績評量方式。學校在教學品保上一向十分重視學生的學習評量及學習成效，感謝大家對教師教學品質的監督與關心，也讓學校教師有更進一步精進的空間。 中山大學學生在網路留言，批中文系教授教學不力。圖／翻攝自網路D card

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