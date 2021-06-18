元智大學夢想王大賽戰勝疫情勇敢圓夢 12隊入決選

元智大學為協助學生發掘夢想、探索個人興趣創意思考，2018年起規畫創夢三步曲，同時舉辦「夢想王」企劃大賽，提供最高6萬5000元圓夢基金，鼓勵學子築夢踏實。

今年元智大學第四屆夢想王有47隊197人報名初賽，經過5位專家學者評選，共12團隊46人入圍決選。因為疫情緣故改採線上評審，邀請初賽入圍的夢想團隊錄製簡報影片以及PPT，由審線上評選，另外也將團隊影片公告上網，置於YZ Cam之YouTube頻道，供全校師生觀看，最終產生6夢想王團隊。

獲獎團隊「SASA WASH」由曾郁晴、游蕙齊、宋泳東、江昱儒4位管理學院的同學組成，他們發現89%消費者認為在外用餐應攜帶環保餐具，但實際攜帶環保餐具者卻只有47%，主因是不愛攜帶環保餐具者認為「在外清洗不易」。

SASA WASH團隊因此希望發展具便利、功能、耐用的環保餐具，只要注入清水，按下開關，立即去污、去油膩，最後只要把水倒出，雙手不必接觸到髒污油漬即清洗完畢，闔上蓋子也完成收納，整體時間不到一分鐘，讓消費者可以隨身攜帶。團隊最終目標希望募資平台籌募資金，同時也能提供弱勢者就業機會。

管理學院英專班廖章廷、胡臣均、王韻亭、陳冠儒及曹旻組成元智大學管理顧問社，他們期望元智同學能透過解決問題能力，在未來能夠握有職涯的選擇權，擴展他們的高度，為社會創造正面的影響力。此社團夥伴將以「解決問題能力七步驟社課」、「職涯 Summer Camp」為兩大主軸，提升元智同學解決問題能力以及擴展職涯視野。

「O.C.E.A.N」淨灘音樂派對由3位熱愛電音的大學生古瀚元、林子傑及林寬厚組成，他們想透過音樂創作帶來更多的環保價值，讓熱愛電子舞曲的人們以及重視海洋保護的對象，透過淨灘音樂派對進一步愛護地球，讓海洋資源維護意識抬頭，傳達環保理念以及分享音樂創作。

駕駛機器人一直是一群電機系同學的浪漫，團隊成員梁育瑄、劉語恩、李昱昇、王宜婕對機器人都有濃厚的興趣，因此一個夢想悄悄萌芽，何不創造一台屬於我們自己的機器人呢？於是一台名為「阿德五世」的機器人發想開始。他們希望藉由研發出一款製作較簡單、價格較低的人型智能機器人，在吸引大家加入時，也進行科普教育及推廣機器人產業。

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