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陽明交大首屆畢典線上辦 畢業生「雙學位」紀念曝光

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
畢業致詞以線上方式舉辦畢業生仍保持歡笑。圖／陽明交大提供
畢業致詞以線上方式舉辦畢業生仍保持歡笑。圖／陽明交大提供

新冠疫情延燒，國立陽明交通大學今天舉行合校後首次畢業典禮，因應疫情也改線上辦理。校方表示，為尊重兩校傳統以及完成學生的期待，今年的畢業生不但可以領取國立陽明交通大學的畢業證書，還會領到以原合校前舊版畢業證書樣式，特別訂作的學位完成紀念。

校方表示，今年陽明校區961名畢業生，考量防疫與師生健康，今年畢典改為線上辦，這也是陽明校區第二次取消實體畢業典禮，上次是因SARS疫情而停辦。陽明交大校長林奇宏表示，SARS那年雖然多數學生無法參加畢典，但疫情已經進入尾聲，此刻台灣仍處於艱難時刻，呼籲所有師生應共體時艱，成為一股安定社會的力量。

在預錄影片中，林奇宏以「艱難」為題，說明危機就是轉機，這個時候「暫時失望是可以的，但不該永遠失去希望」。林奇宏提出四個面對「艱難」的勉勵來祝福畢業生：從艱難中探索潛能、從艱難中發現希望、從艱難中找尋智慧、從艱難中成為安定人心的力量。

今年是合校第一年，校方也安排原兩校的傑出校友，交互出席兩校區典禮，盼醫學人與理工人能從雙方的校友典範中，激盪出更多的交流與火花。上周由連加恩醫師帶給交大校區學生祝福，本周則由聯強集團總裁杜書伍「出席」陽明畢業典禮。

杜書伍在影片中提醒學生維持自律外，也勉勵畢業生知行合一。他說，知識的價值來自於如何運用，期望學生畢業後能將醫療知識實際應用，展現自己的價值。

因為疫情取消實體畢典，大學部畢業生代表致詞還扮起指揮中心指揮官陳時中，以風趣幽默的指揮中心線上記者會短劇，調侃自己在陽明的生活，要求校內情侶應該要保持社交距離，免得成為防疫破口。也調侃校園內現在雖然暫時安全，但校內特有的紅緣姬椿象、白蟻、台灣藍鵲等，對師生造成的困擾不亞於新冠肺炎。

校方表示，本次畢業典禮將發放正式版畢業證書與復刻版款學位完成紀念，讓畢業生除了以全新校名畢業外，也能保有當年考上陽明的回憶。但為避免人潮群聚，畢業證書將採郵寄方式寄送，學生證也直接升級校友證，不必再繳回。

陽明交大校長林奇宏勉勵畢業生成為安定社會的力量。圖／陽明交大提供
陽明交大校長林奇宏勉勵畢業生成為安定社會的力量。圖／陽明交大提供
陽明與交大校區紀念證書樣式。圖／陽明交大提供
陽明與交大校區紀念證書樣式。圖／陽明交大提供

疫情 畢業典禮 交大

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