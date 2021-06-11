大學第一名很厲害嗎？ 他曝豬隊友作業擺爛「光靠修涼課拿名次」

在班上拿第一名很厲害嗎？日前有一名網友說明，在高中時班上第一名都是最會考試的那個，但是到了大學不但每堂課老師給的分數基準不太相同，評分也可能透過考試、分組報告的方式有所差異，對此，該名網友分享自己大學分組時遇到的誇張事蹟，讓他不禁直呼「奉勸各位真的不要以為第一名多厲害」。

原PO在Dcard上以「大學的第一名很厲害嗎？」為題發文說明，現在升大學不一樣了，除了考試的形式不同，還有各種報告，但其實有些科系的第一名其實很好拿，考試全靠死記，報告全靠隊友，再修一堆涼課，名次就到手了，所以奉勸各位真的不要以為第一名多厲害。

原PO分享道，自己身邊就有一個名不副其實的同學，每次需要討論報告的時候就在那邊裝死，整理資料的時候只會複製貼上，而誇張的是，都提醒她要打開哪些連結找資料時，對方竟直接回說「我真的不知道啦，我不會，我想不到！」

「所以會找資料會思考的人是白癡喔！我也不會啊！」原PO直言，對方當下真的連思考都沒有就說出這種話，讓自己氣講出這麼直接的話。然而不久後，那位同學便在個人臉書上發文說明「對不起，我不夠聰明」，更在留言附帶一句「我真的不是學霸」，讓原PO氣得怒嗆「同學你真的努力過了嗎？？說這句話良心都不會痛嗎？」

此文一出，不少網友便紛紛貼出自身經歷，「雖然我身邊的這種人不是第一名...但是跟他同組做事情一定會急得跳腳，真的永遠都在裝不會，整理資料複製貼上，報告分工的地方只要說一句不會」、「我覺得要看欸，真的有很厲害的第一名，但也有那種挑涼課上和退大刀課的，甚至也有像原po說的那種名不副其實的人」、「大學第一名有什麼公平性嗎？修的課完全不一樣，一點參考價值都沒有」。

但也有留言說明，自己班上的第一名都是很厲害的人，「我是覺得本系（電機工程學系）第一名是真D猛，畢竟有程式課，實習課都不好拿誒」、「我也覺得我們系（法律學系）第一名跟鬼一樣」、「單看系上的科目能拿到第一的話是真的強吧，尤其是理工科的，幾乎都是考試」、「我們系（室內設計學系）的第一名我也傻眼，看看他的設計，再看看自己做的鬼東西，我真的可以去死了」。

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