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中山大研發奈米盾噴霧 可有效阻隔空氣武肺病毒

中央社 / 高雄9日電

有效遏止病毒傳播是面對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）散播的關鍵之一，中山大學研發奈米級防疫噴霧，可長時間懸浮空氣中，有效擊敗病毒，達到長效性的防禦效果。

為了有效遏止疫情擴散，中山大學今天發布新聞稿指出，研發奈米級「防空飛彈」，可長時間懸浮於空氣中，有效擊敗COVID-19，這項研發主要應用場景為密閉式空間，如機艙、車廂、防疫旅館等高風險場域，有助於即時空氣中病毒捕捉及沉降，防止疫情擴散。

特別的是這個奈米級的「奈米盾」（AirParma）懸浮粒子搭配超音波霧化器，可長效懸浮空氣中約2小時，並與氣膠中的COVID-19上的棘蛋白受體結合域（receptor binding domain, RBD）結合而使病毒沉降，30分鐘內可結合空氣中40%至60%的病毒，降低病毒傳播風險，達到長效防禦效果。

世界衛生組織（WHO）宣布氣膠傳播是COVID-19主要傳染途徑，面對來勢洶洶的疫情，中山大學研發團隊指出，除了市售酒精噴霧、次氯酸水或臭氧製造機等標榜能對抗COVID-19，但卻易造成黏膜及皮膚刺激或過敏等反應。

中山大學副教授楊閎蔚率領團隊跨系研究，成功利用重組蛋白質技術研發「奈米盾」懸浮粒子，透過生物性阻斷、聚集沉降懸浮於空氣中的COVID-19。

楊閎蔚表示，測試奈米盾懸浮粒子能在30分鐘內結合40%至60%空氣中懸浮的病毒粒子，使其無法與細胞上第二型血管收縮素轉換酶（angiotensin convertingenzyme II, ACE2）受體結合，以降低病毒在空氣中傳播的風險。

經實驗證實，即使連續2週吸入，也不會對呼吸道造成嚴重刺激或引發過度免疫反應，相較酒精等消毒物質具更低刺激性，並可於環境中降解，不會對環境造成負擔。「奈米盾」防疫噴霧主要應用場景為密閉式空間，如機艙、車廂、防疫旅館等高風險場域，有助於即時空氣中病毒捕捉及沉降，防止疫情擴散。

中山大指出，技術已授權給業者，將進入量產階段，近期加入防疫陣線。

奈米 COVID-19 疫情 中山大學

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